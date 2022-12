Vedeta din România care îşi încearcă norocul în fiecare an de Revelion la loz în plic. Ce sume a câștigat până acum? VIDEO EXCLUSIV

Artista care recent a împlinit 41 de ani și-a propus să aibă parte de-un Revelion total diferit de cele din ultimii 20 de ani, când s-a aflat pe scenă. Alexandra Ungureanu va petrece cu o gașcă de prieteni, ceea ce nu o va împiedica însă să respecte tradiția din familie, de a cumpăra lozuri în ultima zi a acestui an, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru playtech știri.

Alexandra Ungureanu obișnuiește ca-n ultima zi a anului să cumpere lozuri pe care să le răzuiască împreună cu mama sa. Cea mai mare sumă pe care a câștigat-o a fost cea de zece lei. Cu toate acestea, prezentatoarea de la Kanal D nu intenționeaz să renunțe la respectiva tradiție.

„În noaptea de Revelion mănânc pește. Și trebuie să am bani la mine. Am eu cu maică-mea o tradiție de ani de zile, cumpărăm lozuri, le răzuim. Și doi lei dacă câștigi, te duci și iei altul. Zece lei am câștigat cel mai mult. Buni și aia, măcar ți-ai scos banii pe bilete”, ne-a mărturisit aceasta.

După nu mai puțin de 20 de ani petrecuți pe scenă, Alexandra Ungureanu consideră că a venit momentul ca în noaptea de Revelion să se distreze, cu prietenii.

„De Revelion, nu voi cânta, dar nici acasă nu rămân. Vreau să mă distrez. Până acum, în ultimii 20 de ani, într-un singur an nu am cântat, în 2020, an pandemic, când nu a cântat nimeni. Anul ăsta m-am gândit că mai bine petrec, am și gașca potrivită, așa că voi reveni cu forțe proaspete și mai multe proiecte în anul ce va veni”, a adăugat aceasta.

În ceea ce privește anul care se va încheia în curând, artista consideră că acesta a fost „un an foarte frumos, plin de experiențe. Am călătorit, am făcut muzică, tot felul de proiecte care vor prinde contur. Un an bun, urmând unui an și mai bun”.