Alexandra Ungureanu, despre finala „Bravo, ai stil”. Pe ce a cheltuit toți banii câștigați la Kanal D EXCLUSIV

Mulți își amintesc de emoțiile pe care le-a avut Alexandra Ungureanu în momentul în care a fost numită cea mai stilată femeie din România. Cunoscuta cântăreață a reușit să câștige admirația publicului, iar acum ne-a dezvăluit ce părere are despre ținutele expuse de concurente în noul sezon.

Alexandra Ungureanu a vorbit despre piesele vestimentare propuse în acest sezon, punând accente pe faptul că marea câștigătoare trebuie să vină cu un pachet către telespectatori. Îndrăgita artistă a mărturisit că interacțiunea dintre concurente contează foarte mult pentru fani.

„Am urmărit în online mai mult poze cu ținutele, am văzut ținute foarte faine, doar că nu am reușit să găsesc energia care să mă ajute să mă conectez la vreuna dintre participante, nu am avut neapărat o preferată. Au avut discursuri destul de diferite și nu am simțit o emoție vizavi de cineva anume. Atunci când vine vorba despre stil, am văzut ținute spectaculoase la Rux, evident, mi se pare super creativă și originală și specială.

Am văzut câteva ținute faine la Viviana, am mai văzut și la Adina, am văzut și la Bella. Per ansamplu, cele mai bune ținute le-am văzut la Rux. „Bravo, ai stil” e mai mult decât atât. Din punctul meu de vedere, câștigătoarea trebuie să propună un pachet care se leagă foarte bine cu toate momentele pe care le-a prezentat de-a lungul timpului. Am auzit că au fost foarte multe manele, nu am nimic împotrivă, dar mi se pare că își au locul la petreceri.

Dacă ar fi fost să urmăresc cap coadă, pachetul este important și interacțiunea dintre fete generează emoția care îi face pe oameni să pună mâna pe telefon și să voteze. O să urmăresc și eu în weekend, mă întorc din vacanță.”, ne-a spus, în exclusivitate, Alexandra Ungureanu.