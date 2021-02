Vedeta din România care îl iubește pe Tudor Chirilă, în secret: ”E crush-ul meu. Am suferit mult după el”

Cântăreața Jo a fost prezentă vineri în platoul emisiunii ”La Măruță”, unde a participat la celebra provocare ”sosurile picante”. Vedeta a recunoscut din partea cui a primit avansuri, a numit trei cântărețe care falsează și a spus și pe cine iubește în secret. Tudor Chirilă este dragostea ei platonică de când era copil.

Jo, vedeta din România care îl iubește pe Tudor Chirilă în secret

Jo a acceptat provocarea lui Cătălin Măruță de a participa la proba sa de foc, ”sosurile picante”. ”Spui tot sau îți va lua gura foc?” În mare parte, vedeta a ales să spună tot. Participanții au la îndemână două variante: fie răspund și întrebarea va fi citită, fie răspund, dar întrebarea va rămâne o enigmă pentru public. Chestionată cu privire la bărbatul cu care s-ar mărita și mâine, dacă ar cere-o în căsătorie, solista a dat numele Tudor Chirilă fără să stea pe gânduri.

„Spune numele unui bărbat din showbizul românesc cu care te-ai mărita și mâine dacă te-ar cere de nevastă”, a fost provocată Jo. „Tudor Chirilă. Tocmai de aia, că e platonic totul. E crush-ul (n.r. dragostea) meu dintotdeauna. Am suferit mult când s-a căsătorit sau, mă rog, combinat, și când a făcut copil. Asta e, mi-am pierdut șansa”, a răspuns cântăreața.

În schimb, pusă în fața unei situații de viață și de moarte, ce e drept, fără actor la mijloc, a declarat că l-ar salva pe fostul iubit. „Ești pe o barcă în mijlocul oceanului, iar ca să te salvezi trebuie să arunci în apă pe unul dintre oamenii din barcă. Pe cine alegi, Uddi sau Juno?”. Vedeta a ales Juno, menționând că „nu am cum să nu-l salvez pe el”.

S-a despărțit oficial de Juno în urmă cu două luni

„De mult, gata, fuse și se duse. În momentul ăsta sunt cea mai fericită. Mă simt extraordinar. Nu mai funcționa. Am încercat să reîncălzim ciorba de mai multe ori. Nu era ce trebuie relația. Era o relație toxică, era multă gelozie, multă nebunie. Acum sunt bine. Câinele nostru a rămas la mine. Am obținut custodia. Am acceptat să ne facem publică această relație și acum trebuie să dăm socoteală de fiecare dată când facem câte ceva. Ne-am maturizat între timp”, a declarat artista într-un interviu la Pro TV.