Vedeta din România care arată senzațional la doar 9 zile de când a născut. Felicitări!

Un cuplu cunoscut trece prin momente extrem de frumoase. Flick și Denisa au devenit părinți în urmă cu doar 9 zile, iar de atunci viața lor s-a schimbat complet.

Partenera de viață a omului de radio s-a postat pe rețelele de socializare cu noua siluetă după naștere și a reușit cu siguranță să trezească invidii.

Tânăra a născut recent, dar se poate lăuda de acum cu o siluetă impecabilă. Vedeta a scăpat rapid de burtica de gravidă și are un abdomen de invidiat pe care l-a pozat pentru fani.

Proaspăta mămică a menționat că nu s-a cântărit în perioada în care a fost însărcinată. Ea a mărturisit și că mănâncă orice, dar în cantități potrivite pentru că nu a crezut niciodată în consumul meselor pentru doi.

Mai mult decât atât, soția lui Flick a subliniat că a tăiat din numărul meselor pe care le avea într-o zi pentru că și-a dorit să nu exagereze cu kilogramele în plus. Femeia a avut grijă să își păstreze totuși silueta în toată această perioadă.

”Sincer, nu m-am cântărit, dar sunt foarte fericită de modul în care arăt. Pentru mine acest aspect este foarte important și mi-am dorit foarte mult să arăt în continuare așa cum m-a cunoscut soțul meu. Sunt aceeași femeie, plus o burtică, unde acum locuiește copilul nostru.

Nu este un regim special, ca produse și preparate alimentare mănânc aceleași lucruri pe care le-am mâncat și înainte de sarcină, medicul meu nu mi-a pus restricții.

Însă nu am mers pe metoda tradițională „mănânc cât pentru doi, din contră, am redus cantitatea și am eliminat o masă. Adică am avut mereu grijă să mă hrănesc sănătos, dar în același timp să îmi păstrez silueta”, a declarant Denisa Filcea, notează Viva.