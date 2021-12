Vedeta din România care arată senzațional la 50 de ani. Cătălin Măruță a copleșit-o cu complimente: „Arăți ca la 30!”

Cătălin Măruță a rămas uimit în momentul în care a observat cât de bine arată o vedetă din România, ajunsă la 50 de ani. Prezentatorul de televiziune nu s-a putut abține și i-a făcut numeroase complimente, explicându-i că și-a păstrat frumusețea și silueta de vis.

Daniela Nane arată senzațional la 50 de ani. Vedeta a apărut în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a primit numeroase complimente din partea prezentatorului de televiziune. Acesta i-a mărturisit că arată ca la 30 de ani, însă actrița a mărturisit că frumusețea ei i-a adus și câteva dezavantaje.

De asemenea, Daniela Nane a vorbit despre unele dintre cele mai importante momente din viața ei. Superba actriță a mărturisit că a avut de câștigat de pe urma concursului Miss România, însă mereu și-a dorit să fie pe scenă, nu să devină model.

„Eram un copil îndrăzneț, îmi plăcea să spun poezii, știam că o să mă fac actriță. Uneori, când veneau prietenele mamei în vizită, luam cartea și citeam. Se mirau că știu că citesc. Dar eu le învățasem.

La 20 de ani eram deja Miss România, dar am avut și cel mai mare eșec din viața mea, nu intrasem din prima la facultate. Când îmi propuneam ceva, de obicei reușeam. În privire aveam candoare atunci, acum s-a adăugat înțelepciune.

Am avut timp să nu particip la concurs pentru că nu am intrat la facultate. M-am gândit că este o experiență de scenă, în anii ’90 nu erau prea multe experiențe de scenă. Am câștigat și m-am trezit că trebuie să merg la Miss Univers, din fericire, nu am câștigat.

Eu veneam dintr-o țară gri, totul era gri. La New York m-am întâlnit cu Miss Bulgaria, am zburat la Las Vegas. Acolo era ca în paradis, lumini, tot.

Am primit ofertă să lucrez ca model la Milano și Tokyo. Nici nu știam ce e, am spus nu pentru că trebuia să ajung la București să îmi dau examenul la facultate. Am vrut să fiu actriță toată viața.”, a mai zis vedeta.