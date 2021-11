Vedeta din România care a trăit un iad după ce a făcut covid-19: ”Îmi curgea sânge din nas, vărsam”

Este una dintre cele mai frumoase și apreciate vedete din România. Superba actriță a trecut prin momente cumplite după ce a fost diagnosticată pozitiv cu virusul Sars-COv-2. Ce a pățit actrița. Fanii au rămas impresionați de durerea ei.

Alina Pușcău a trecut printr-un adevărat calvar după ce a fost infectată cu virusul COVID-19. Frumoasa actriță a fost invitată, recent, în emisiunea Teo Show de la Kanal D, acolo unde a mărturisit ce probleme de sănătate a avut după ce a fost diagnosticată cu noul coronavirus și cu ce sechele a rămas după boală.

„Sunt bine acum, încep să îmi revin. Am fost la mama două săptămâni, a avut grijă de mine. Am ieşit şi din carantină. A fost o perioadă foarte grea, cea mai grea din viaţa mea. Motivul pentru care am făcut filmul acela pe Instagram a fost faptul că am intrat în panică, eram singură, nu am avut familia lângă mine. Am simţit că s-a terminat.

Nu simţeam că mai sunt eu, aveam febră, frisoane, simţeam că îmi ard plămânii, aveam o apăsare în piept, dureri de cap îngrozitoare, mă ustura stomacul, îmi curgea sânge din nas, vărsam… Eram din ce în ce mai rău, parcă era o avalanşă! Îmi spuneam în fiecare zi că o să treacă, sunt o persoană puternică, rezist la durere, dar a fost… Nouă zile am fost rău tare.”, a declarat Alina Pușcău la Teo Show.