Ce i-au descoperit medicii Alinei Pușcău la radiografie. Vedeta se simte rău, dar a fost externată. De ce

Sunt noi vești despre starea de sănătate a fotomodelului Alina Pușcău. Aceasta a dat un interviu telefonic pentru emisiunea la Măruță și a spus cum se simte. Ea a fost externată din spital, după ce i s-au făcut investigațiile necesare.

Alina Pușcău s-a infectat cu cu varianta Delta a coronavirusului. Ea a anunțat zilele trecute pe Internet că are virusul și că se simte foarte rău.

Am contactat varianta Delta și este foarte greu. Am dureri de cap, vărsături. Este cel mai greu lucru pe care le-am trăit în viața mea. Este foarte greu pentru mine, este extrem de greu.

Alina Pușcău a făcut azi declarații pentru emisiune La Măruță. Ea a spus că starea ei este una mai bună, însă că la radiografie a reieșit că virusul i-a afectat plămânii, iar acum are și pneumonie.

”Mă simt mai bine, am avut noroc că am ajuns la spital, mi-am facut radiografie la plămani și virusul mi-a afectat plămânii și am pneumonie acum. Am fost externată, iau tratamentul acasă. Erau multi oameni care aveau nevoie de paturi si am fost externata.

Nu am niciun fel de putere, foarte puțin ca să îmi fac ceva de mâncare și să mă întorc apoi in pat. Mi s-a fisurat ceva în capul pieptului. Nu am vrut să ma duc la spital și am zis că mă tratez acasă cu antiobiotice, dar mai rău îmi făceam ața. Am sunat de 3 ori la salvare pană sa vină„, a declarat Alina Pușcău pentru emisiunea La Măruță.