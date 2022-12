S-a dat mobilizarea în rândul vedetelor din România. Cele mai importante nume din showbiz-ul de la noi din țară și-au pregătit ținutele de gală pentru cel mai important eveniment monden al anului. Una dintre ele a ales să șocheze și a reușit! Apariție de nerecunoscut pe covorul roșu.

S-a dat mobilizarea în rândul vedetelor din România. Cele mai importante nume din showbiz-ul de la noi din țară și-au pregătit ținutele de gală pentru cel mai important eveniment monden al anului: Elle Style Awards 2022. Una dintre ele a ales să șocheze și a reușit! Apariție de nerecunoscut pe covorul roșu.

Cine ar fi crezut că sub peruca roșie uriașă ce ne amintește de Jessica Rabbit este nimeni alta decât Ruxi Opulență, pe care publicul a urmărit-o recent în cel de-al doilea sezon al show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Vedeta a ales un look extravagant, chiar scandalos pentru unii, inspirat de RuPaul. Cu un machiaj strident, sprâncele remodelate, fosta concurentă a reality show-ului din Republica Dominicană seamănă perfect cu celebrul drag queen.

Așa cum se vede în fotografiile obținute în exclusivitate de Playtech Știri, costumul masculin a fost accesorizat cu un colier din perle spectaculos, o haină de blană cu un imprimeu ce imită blana zebrelor – galben cu negru, și o pereche de „ciocate” deschise la culoare.

Printre invitați s-au numărat și Alexia Eram, dar și Corina, care a strălucit, la propriu, într-o rochie aurie.

Cu toate că mulți ar fi pariat pe ea până în finală, Ruxi a cerut să fie eliminată de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” pentru a o salva pe Anisia Gafton, cea care a și câștigat marele premiu al competiției de la PRO TV.

„Eu mă opresc, Cabral. Vreau să spun cuvintele, ca să rămână Anisia, ea trebuie să câștige emisiunea asta, e singurul om care merită să câștige emisiunea asta. Anisia, rămâi și luptă, ai înțeles? Sunt celebru, scoate-mă de-aici.

Nu-mi pare rău că am făcut asta. Nu vreau să pleci, cine să câștige?”, a spus Ruxi, cu ochii în lacrimi. „Eu sunt în stare de șoc total. Nu am avut mâna lungă și am fost în dezavantaj.”, a spus comedianta, cea care a și pus mâna pe marele premiu în cele din urmă.