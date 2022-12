Ruxi Opulenta a semnat din nou cu Pro TV. E oficial, în ce show va apărea

Vești deosebite pentru fanii fostei concurente de la ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici”! Ruxi Opulenta a semnat încă o dată cu Pro TV, iar acum urmează să apară din nou pe micile ecrane. Celebra brunetă se pare că începe cariera dorită în TV, după ce câțiva ani a ajuns doar în atenția internauților pe pagina sa de Instagram. În ce proiect urmează să apară fosta participantă de la ,,Bravo, ai stil”?

Ruxi Opulenta se pregătește să revină pe micile ecrane. Aceasta a semnat din nou cu Pro TV, după apariția în show-ul ,,Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

Bruneta este cunoscută pentru activitatea sa din mediul online, dar și pentru aparițiile sale de la TV. Recent, ea a apărut în show-ul celebrul din Republica Dominicană, acolo unde a cedat locul Anisiei, comedianta care a și pus mâna pe marele premiu.

Acum, cea din urmă are un alt proiect cu care să se mândrească. Ruxi este una din cele mai cunoscute creatoare de conținut din România și are peste jumătate de milion de urmăritori pe Instagram.

Comedianta urmează să apară în fața românilor în ,,Vocea din online”. Concret, oamenii vor putea vedea prin ochii ei ce se întâmplă în backstage-ul „Vocea României”, dar și cele mai amuzante video-uri de pe platoul de filmare cu antrenorii, concurenții și Pavel Bartoș.

„Eu mereu am încercat să transmit un mesaj celor care mă urmăresc: Ascultă-ți vocea, nu ce vorbește lumea. Consider că este cel mai important lucru, să ai încredere în vocea din tine… mai presus de orice”, a spus RUXI.

Ruxi a fost vedeta care a părăsit competiția într-un mod neașteptat. Mulți dintre fanii emisiunii o vedeau în finală, dar aceasta și-a cerut eliminarea pentru a o salva pe Anisia.

„Eu mă opresc, Cabral. Vreau să spun cuvintele, ca să rămână Anisia, ea trebuie să câștige emisiunea asta, e singurul om care merită să câștige emisiunea asta. Anisia, rămâi și luptă, ai înțeles? Sunt celebru, scoate-mă de-aici.

Nu-mi pare rău că am făcut asta. Nu vreau să pleci, cine să câștige?”, a spus Ruxi, cu ochii în lacrimi. „Eu sunt în stare de șoc total. Nu am avut mâna lungă și am fost în dezavantaj.”, a spus comedianta, cea care a și pus mâna pe marele premiu în cele din urmă.