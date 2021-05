Vedeta din România care a slăbit la 3 săptămâni de la naștere. Care e secretul siluetei sale, de fapt

Una din femeile râvnite din România a reușit să slăbească într-un mod miraculos după naștere. Aceasta arată impecabil la doar trei săptămâni de când și-a strâns pentru prima oară copilul în brațe. Cum a reușit să se întoarcă la silueta de odinioară?

Cunoscutul model a surprins pe toată lumea cu anunțul sarcinii, ulterior și mai multe întrebări au venit în dreptul modului în care a reușit să se mențină. Aceasta a susținut că era conștientă că nu mai are 20 de ani și că sarcina a fost cu mult mai atent privită ca evoluție, dar și în timpul revenirii sale.

Claudia a postat fiecare masă din timpul acesta pentru a le arăta femeilor că se poate menține un regim alimentar echilibrat în perioada cu pricina. Rezultatele au venit și ele, pentru că femeia a reușit să acumuleze doar 7 kilograme pe care le-a dat jos extrem de repede.

Acum, la trei săptămâni de când a născut, Claudia se simte și arată excelent și e chiar puțin mai slabă decât înainte să rămână gravidă: “Este ceva cu totul nou și sunt foarte fericită și foarte obosită în același timp, dar e ceva la care m-am așteptat.

Nu mă surprinde nimic pentru că mă așteptam să se schimbe viața mea total, să dorm iepurește din două în două ore. Aici intervine și instinctul, e incredibil ce se întâmplă. Nu e ceva revoluționar. Când mai auzeam mămici povestindu-mi, mă uitam…dar nu înțelegeam. ”

„Totul e pe viteză, eu nu mai sunt prioritatea. Totul se rezumă la Sofia! Alăptez acum și este un pic mai greu noaptea, mai ales că e foarte activă noaptea. Încerc să mă adaptez eu la programul ei și să nu mă stresez.

Mă ajută mama mea care și acum e cu cea mică. Baza sunt eu oricum! Are trăsături foarte frumoase, normal să o văd cel mai frumos copil. Mi se pare că seamănă cu mine, cu tatăl meu, dar oricum când sunt mici toți seamănă. Din ce în ce mai tare văd că are mai multă energie”, a detaliat vedeta care le-a fost de mare ajutor unor mămici.

„Multe fete îmi scriu și mă bucur că pot să le ajut. La trei săptămâni de la naștere am chiar mai puțin cu câteva sute de grame decât înainte. Secretul e stilul de viață sănătos pe care l-am avut cu mult timp înainte să rămân însărcinată și pe care l-am menținut.

Eu mâncam cam tot ce trebuie să mănânc pe parcursul sarcinii, ca dovadă se poate și la o vârstă anume, că până la urmă am 39 de ani, să îți revii repede. Mă ajută și geneticul, nu zic nu. Nu am luat multe kilograme în sarcină, m-am recuperat foarte repede și faptul că mi-am revenit la ce aveam înainte a fost un stres în minus. A venit (n.r. Sofia) exact când trebuia, pentru că acum am și maturitatea necesară. Nimic nu e întâmplător!”

Claudia Neghină (Sursa: emisiune La Măruță)