Primele imagini cu Claudia Neghina după ce a născut. Fetița este sănătoasă tun

Claudia Neghină a devenit mămică și trăiește cele mai frumoase momente din viața ei. Vedeta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă și deja le-a arătat fanilor prima fotografie cu ea.

Claudia Neghină trece prin cea mai frumoasă clipă din viața ei. Vedeta a născut o fetiță perfectă și a împărtășit bucuria cu fanii ei.

Micuța a venit pe lume astăzi dimineața, ora 8:00. Claudia Neghină știe și cum o va chema pe prințesa ei: Sofia.

Vedeta a făcut anunțul că este însărcinată în urmă cu trei luni. Ea a spus la Vorbește Lumea că așteaptă o fetiță.

Ea a mai spus că nu a știut în prima jumătate a sarcinii că este gravidă. Credea că a avut probleme hormonale, însă și-a dat seama că nu e vorba de asta când, deși făcea sport, continua să se îngrașe.

„Jumătate din sarcină nici nu am simțit-o pentru că n-am știut. Am aflat la 19 săptămâni că sunt însărcinată. Eu aveam ceva probleme hormonale. Am observat că nu mi-a mai venit menstruația, însă având ceva probleme hormonale, am mers pe baza lor. Făceam yoga, mult sport. Am observat că au început să se acopere pătrățelele’, a povestit modelul.