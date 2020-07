Vedeta din România care a slăbit 26 de kilograme! Avea probleme mari de sănătate

Vârsta de 46 de ani a găsit-o în altă formă! O cunoscută cântăreață de muzică populară a slăbit 26 de kilograme, trecând de la măsura XL la haine la S-M. Motivul: problemele de sănătate își spuneau cuvântul.

Angela Rusu va împlini 46 de ani pe 8 iulie, dar vârsta este doar un număr, căci arată ca la 20 de ani. Cântăreața de muzică populară a reușit să slăbească 26 de kilograme în doi ani cu o dietă personalizată, recomandată de medic în urma unor analize și a unui consult de specialitate. De la 93 de kilograme, vedeta a ajuns să cântărească astăzi 67 de kilograme. Ceea ce a impulsionat-o să facă acest pas a fost sănătatea: nu mai putea dormi, iar durerile de spate deveneau insuportabile pe zi ce kilogramele se adunau.

Deși nu recomandă dieta ei altcuiva, făcând parte dintr-un program personalizat, Angela Rusu a putut spune doar că a fost vorba despre un plan etapizat, cu mai multe trepte de bifat: de detoxifiere, de menținere, care are la bază trei mese la distanță de cinci ore între ele, fără gustări și fără citrice. Acum, privește restricțiile culinare ca pe niște reguli normale, noutățile aflate de la medicii nutriționiști devenindu-i stil de viață.

„La fiecare masă am nevoie de proteină, iar dacă mănânc iaurt, în ziua respectivă nu mai am nevoie de alte lactate, ci la prânz carne de pui, iar seara pește. Hidratarea este foarte importantă, iar eu beau 2 litri și jumătate de apă plată zilnic. Nu mai am voie paste, cartofi. A devenit un stil de viață. E un pic mai greu după ce îți reglezi metabolismul, apoi te obișnuiești”, a povestit solista pentru Click.