Vedeta din România care a revenit în muzică: „Nu e ușor, eu sunt mămică cu normă întreagă” EXCLUSIV

Raluca Blejușcă, ex – Angels, se împarte cu brio între muzică, unde a revenit în urmă cu 2 ani, și familie – ea având nu mai puțin de 5 copii. După o pauză profesională de 11 ani, artista și-a permis să facă un alt gen de muzică, în care se regăsește.

Raluca s-a lansat în trupa Angels, alături de colega ei, Monica Ene, iar hitul lor “Așa-s băieții” a făcut furori în acele vremuri, când protagonistele erau două puștoaice. Acum, Raluca este măritată cu un procuror și are o familie numeroasă: 3 băieți și 2 fete. Cel mai mare este Serafim (14 ani), apoi Casian (12 ani), Emilian (8 ani), Maria (10 ani) și mezina familiei Anastasia (5 ani).

Raluca iubește copiii și are casa plină. Mai este în plan vreun urmaș?

“Nu știu, dacă se va mai întâmpla, îl primesc cu toată dragostea. Nu știu cum copiii ăștia creează dependență, sincer, adică cu cât am avut mai mulți, cu atât am simțit nevoia de mai mulți.

Mai bine de un deceniu, Raluca s-a retras din lumina reflectoarelor, pentru a se dedica familiei. A absolvit Facultatea de Asistență Socială Sociologie, a urmat apoi un Master pe Consiliere în Asistență Socială, dar nu a apucat să profeseze. I-a lipsit muzica, așa că în urmă cu doi ani a revenit, dar a schimbat stilul.

“Pauza a fost de 11 ani. S-a crezut că am renunțat din motive religioase la muzică, s-a spus la un moment dat că m-am călugărit sau că am intrat în nu știu ce sectă, nu. Sunt ortodoxă, dar, într-adevăr, am principii, am valori la care țin și încerc să nu fac nimic care să mă compromită. Soțul m-a încurajat să fac muzica pe care mi-o doresc, nu mai cânt o muzică așa comercială, cum cântam înainte.

Acum abordez pop cu diverse influențe, și simfonic, chiar am o colaborare cu tenorul Vlad Miriță, am lansat de curând o melodie, o baladă pop foarte frumoasă, cu versuri frumoase, sensibile, nu cânt orice”, ne-a spus artista, care își împarte viața între familie și concerte, reușind să aibă un echilibru în viață.