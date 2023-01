Vedeta din România care a revenit în brațele fostului iubit, deși se jura că nu vrea să mai audă de el. S-au despărțit cu mare scandal

Acum, însă, lucrurile par a sta cu totul altfel între cei doi. Conform Spynews, Cristina Cioran și Alex Dobrescu au fost surprinși într-un club din Capitală, extrem de apropiați. Mai mult de atât, aceștia se țineau de mână, iar la finalul petrecerii au plecat împreună.

Ulterior, vedeta de televiziune a declarat că nu s-a împăcat cu Alex Dobrescu, ci doar s-au întâlnit întâmplător în locația respectivă.

„Ne-am întâlnit întâmplător în club, am mai vorbit și după am plecat împreună și la clubul de lângă. El m-a luat de mână într-adevăr, dar nu ne-am împăcat. Nu exclud nimic, dar nici nu cred că se va întâmpla asta (n.r. să se împace). Nu suntem un cuplu”, a spus Cristina Cioran, pentru sursa citată anterior.

Într-un interviu pentru emisiunea Xtra Night Show, Alex Dobrescu dezvăluit motivele pentru care a decis să pună punct relației cu Cristina Cioran.

„Se numește Diana (n.r. noua iubită) e de ajuns. Ne cunoaștem de ceva vreme, iar de mai puțină vreme de cunoaștem mai bine. A fost dragoste la prima vedere. Eu chiar am vrut să ne căsătorim (n.r.Cristina Cioran), dar am văzut că suntem din dimensiuni diferite. Eu o s-o ajut pe ea și pe fiica mea, cum o ajut și pe fosta mea soție. Ea nu este fericită, eu am fost “fericirea” ei. A rezistat cu greu lângă mine doi ani în relație. Nu a plecat de lângă mine, a fost de comun acord.”, a declarat Alexandru Dobrescu, la Xtra Night Show.