Vedeta din România care a refuzat o mașină nouă ca să investească 9.000 de euro în operații estetice. „Mi-am micșorat sânii” EXCLUSIV

S-a retras de ani buni din showbizul atohton și creează, în prezent, haine pentru vedete! Este vorba de Roxana Blagu, fosta componentă a trupei Trident, care are și acum mare grijă de imaginea sa. Cum sânii i se lăsaseră după două nașteri și simțea dureri de spate destul de mari, aceasta a simțit nevoia să-și micșoreze și să-și ridice bustul. Fosta artistă ne-a povestit, în exclusivitate pentru Impact.ro, cum se simte.

Roxana Blagu a avut tot timpul forme de invidiat cu care atrăgea atenția atât pe scenă, când făcea parte din trupa Trident, cât și în afara ei. Fosta artistă, cea care de altfel a și lansat în perioada de glorie a trupei moda jeanșilor decupați la spate, are și acum, la 36 de ani, mare grijă de imaginea sa.

Chiar dacă s-a retras din showbizul atohton, Roxana creează haine pentru vedete la atelierul pe care-l deține și este invitată, în continuare, la diverse evenimente.

După două nașteri, ultima în urmă cu aproximativ 2 ani când a adus pe lume un baiețel, Sasha, sânii săi s-au mai lăsat. Așa că Roxana Blagu a decis că-i momentul să-și micșoreze sânii, mărturisind că este un mare vis al ei.

Mai ales că din cauza bustului său proeminent avea și dureri de spate, Roxana a apelat la medicul său estetician și i-a solicitat micșorarea și ridicarea sânilor, precum și alte „retușuri”. În total, toată „intervenția” a costat-o pe fosta artistă nu mai puțin de 9.000 de euro, potrivit propriilor sale mărturisiri.

Totul m-a costat cam 9.000 de euro. Dacă tot decisesem să fac o intervenție chirugicală, am zis să îmbunătățesc tot ce consideram eu că trebuie”, a declarat Roxana în exclusivitate pentru Impact.ro.

Aceasta ne-a mai spus că, surprinzător, după această operație estetică și-a schimbat, fără să vrea, stilul vestimentar.

Roxana ne-a mai spus că, în prezent, se confruntă cu o criză în ceea ce privește personalul la atelierul său de haine pe care-l deține.

„Nu am oameni, aveam două fete care s-au mutat în Anglia cu familia. Acum a mai rămas o singură fată în atelier. La mine cel mai mic salariu e de 3.000 de lei. Sunt de patru luni așa, în lipsă de efectiv. Am tot căutat, dar nu am găsit fete pe care să le angajez”, ne-a mai spus aceasta.