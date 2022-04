Vedeta din România care nu și-a mai văzut fiica de 10 ani: „Am încercat să-i scriu de pe mai multe conturi, dar m-a blocat” (exclusiv)

O vedetă din showbiz-ul românesc trece prin momente extrem de dificile. Aceasta nu și-a mai văzut fiica de 10 ani, lucru care o macină teribil. De asemenea, ea a făcut un copil cu actualul partener. Băiețelul nu și-a cunoscut niciodată sora în tot timpul acesta, iar femeia suferă foarte tare și din cauza acestui lucru. “Au fost ani de zile în care m-am luptat pentru ea”, spune o fostă solistă.

Roxana Blagu trăiește o dramă fără margini. Fosta componentă a trupei Trident nu și-a mai văzut fiica de 10 ani. Andrei Badiu este noul partener de viață al solistei, iar cei doi pare că împărtășesc în linii mari o poveste greu de crezut.

Ambii au câte o fetiță din relațiile anterioare, iar în prezent micuțele nu mai au niciun fel de relație cu ei. Andrei se întâlnea însă cu fetița într-o vreme și a apucat să-și vadă frațiorul, copilul cuplului.

Acest lucru s-a întâmplat când băiețelul abia împlinise o lună, atunci a fost prima și ultima întâlnire dintre frații din partea tatălui. Micuța nu a mai fost în vizită la tatăl ei de mai bine de doi ani, timp în care bărbatul s-a aflat în proces cu fosta soție care a solicitat custodia exclusivă a fetei.

Instanța a decis totuși custodie comună, astfel că el are dreptul la un program de vizite. De asemenea, fosta lui soție nu poate lua nicio decizie singură în ceea ce o privește pe minoră.

Cu toate astea, relația dintre tată și fiică nu este deloc strălucită pentru că moștenitoarea lui Badiu refuză să se mai întâlnească cu el.

Roxana a confirmat că fiul său nu își cunoaște surioarele, precizând că și-a propus să se detașeze de orice problemă pentru că nu dorește să îi transmită energie negativă lui Sasha.

„Sasha încă e mic, nu înțelege el care e treaba. Nu trebuie să demonstrez nimănui nimic, m-am luptat pentru fiica mea, să aibă o viață normală, să aibă și o mamă, și un tată, așa cum e Sasha.

Are program și cu bunicii și cu noi. Așa e sănătos pentru orie copil. Lângă Sasha, nu am nevoie de nicio energie negativă. Copilul trebuie să aibă energie bună, nu l-am făcut să mă vadă tristă. Am încercat să-i scriu de pe mai multe conturi, dar m-a blocat

Au fost ani de zile în care m-am luptat pentru Oana, am și eu o viață, am dreptul la ea. Nu sunt singură pe lume. Banii nu aduc nici fericire, nici sănătate, nici familia lângă. Eu știu mereu ce face, de la cunoștințe, de la străini chiar. Facem zece ani de când ne-am despărțit”, a declarat aceasa pentru impact.ro.