Vedeta din România care a luat nota 3 la Bacalaureat. E una dintre cele mai apreciate femei de la noi: „Am umplut patru pagini”

Unele vedete din România nu se pot lăuda cu o performanță notabilă la Bacalaureat, examen care pare că le-a dat mari bătăi de cap. Acesta este și cazul unei cunoscute influencerițe, care a fost nevoită să revină la scoală, pentru a da din nou examenul. A luat nota 3 la Limba și Literatura Română.

Unele materii le-au dat mult de furcă celebrităților de la noi, astfel că nu au reușit să obțină din prima încercare nota de trecere la Bacalaureat.

Acesta este și cazul Adelinei Pestrițu, care nu a făcut o figură prea bună la BAC. Nu s-a lăsat însă păgubașă, la fel ca în cazul unora care au considerat că nu au nevoie de diplomă pentru a reuși în viață, ci a mers și a susținut din nou examenul în sesiunea următoare.

Fosta soție a lui Liviu Vârciu a absolvit Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” din Câmpulung, secţia filologie, în 2006. Uimitor este faptul că proba care a pus-o în dificultate pe celebra vedetă a fost chiar cea de la Limba și Literatura Română, scris, unde a obținut nota 3.60.

Încercând să explice situația cu pricina, Adelina a susținut că a confundat subiectele. Drept urmare, ea a dezbătut în scris un alt roman decât cel cerut. Mai exact, a scris despre romanul ”Moromeții”, în loc de cel care era de fapt cerut în examen, și anume romanul „Ion”. Să fi fost emoțiile de vină?

”Am luat nota 10 la proba orală, dar la scris am luat numai 3,6. Nu se pune problema că nu am învățat. S-a întâmplat însă ca în acest an, am confundat subiectele, și, în loc să scriu despre ”Ion”, am scris despre ”Moromeții”.

Am umplut patru pagini despre un subiect greșit. În acel an trei sferturi de țară a picat la română”, a declarat Adelina, în urmă cu câțiva ani.