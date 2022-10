Câți bani câștigă Adelina Pestrițu, cel mai bun influencer din România. Vedeta a dat lovitura EXCLUSIV

Adelina Pestrițu nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din România. Considerată cel mai bun influencer din România, focoasa brunetă obține venituri impresionante din proiectele sale în online. Câți bani ar câștiga frumoasa divă din campaniile publicitare și nu numai.

Fără îndoială, numele Adelinei Pestrițu este sinonim cu succesul în România. Frumoasa brunetă este una dintre cele mai urmărite și îndrăgite vedete din showbizul autohton.

Creatorul de conținut se bucură de o comunitate activă de peste 1,8 milioane de fani pe platforma socială Instagram și 1,7 milioane de urmăritori pe Tiktok.

Notorietatea vedetei a căpătat dimensiuni astronomice în ultimii ani, Adelina Pestrițu reușind să atingă performanța uluitoare de a onora și 20 de contracte simultan.

Influencerița are agenda plină și lucrează din greu șapte zile din șapte, fără oprire. Adelina Pestrițu știe cum să îmbine perfect o carieră desăvârșită în mediul online cu o viață fericită în privat, având o familie superbă și unită, care o susține în toate proiectele sale.

Potrivit surselor playtech.ro, Adelina Pestrițu ar fi cel mai bogat influecer din România, dat fiind faptul că, până în septembrie 2020, soția lui Virgil Șteblea ar fi avut încasări de aproximativ jumătate de milion de euro din social media si din afacerile sale cu bijuterii și articole vestimentare.

Succesul nu se poate clădi fără anumite sacrificii, Adelina Pestrițu muncind din greu pentru tot ceea ce are, fiind o persoană extrem de ambițioasă și determinată.

Frumoasa divă este extrem de apropiată de comunitatea sa de urmăritori de pe Instagram, cărora le împărtășește, zilnic, întâmplări din rutina ei cotidiană, pe lângă campaniile pe care le onorează în mediul online.

Într-un interviu acordat celor de la PRO TV, acum ceva vreme, Adelina Pestrițu își exprima recunoștiința pentru susținătorii săi fideli de pe rețelele sociale, mulțumindu-le cu grație și eleganță pentru felul în care au sprijinit-o și i-au fost, întotdeauna, alături.

„Pe lângă toată munca pe care am depus-o, am avut norocul să adun oameni frumoși în comunitatea mea, oameni care sunt fideli, care îmi sunt prieteni de foarte mult timp. Activez în mediul online de peste 11 ani.

Mai întâi am apărut pe Facebook, apoi pe Instagram și TikTok. Nu pot să spun că am fost atrasă din prima de TikTok, dar ulterior am văzut că se poate face content educativ, pe care oamenii să-l aprecieze. Îmi place să fiu alături de oameni și, dacă pot, să ajut.

Meseria de influencer cere, cu adevărat, sacrificii și multă implicare. Dacă îți dorești să dormi mult, să ai mult timp liber, să îți ții viața super privată, să stai departe de hateri, înseamnă că nu e pentru tine acest job.

Pentru mine este o meserie, pentru că e principala mea sursă de venit și fac asta full-time. De cum mă trezesc, până când mă pun în pat să dorm, asta fac: creez conținut pentru cei care mă urmăresc.

Chiar aș fi onorată să le pun telefonul în mână celor care au astfel de păreri despre influenceri, cum că ar sta degeaba și că e simplu ce fac.”, declara creatorul de conținut pentru protv.ro.