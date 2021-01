Vedeta din România care a fugit în Maldive, de frică: „Am plecat speriată de virus!”

Pe premisa ”scapă cine poate”, Andreea Raicu a decis că, pentru a se liniști, cel mai bine ar merge o vacanță. Vedeta recunoaște că a fugit în Maldive de frica noului virus. Recent întoarsă din ”paradis”, fosta prezentatoare TV a vorbit despre ce trăiri au năpădit-o în ultima perioadă și ce restricții au impus autoritățile din țara insulară.

Andreea Raicu a fugit în Maldive. „Am plecat speriată de virus”

Andreea Raicu s-a întors recent dintr-o vacanță exotică, petrecută într-un resort de lux, în Maldive. A fost prima escapadă din 2021 și, deși dorită, decizia de a se avânta în altă țară în aceste vremuri a fost analizată minuțios. Andreea recunoaște că a avut îndoieli cu privire la părăsirea teritoriului, chiar dacă avioanele zboară în serviciul oamenilor la această oră.

„Inițial nu am vrut să merg în vacanță, mi-a fost teamă, chiar dacă frica de virus nu mi-a guvernat viața, tot aveam o temere. Eu m-am protejat foarte bine. De aceea, am ales o destinație safe (n.r. sigură), aveam nevoie să mă odihnesc. Am plecat speriată și în avion am avut cu mine o trusă cu mănuși, dezinfectant, măști, am luat chiar și un pai să beau cu el. Eram speriată ce o să fac când vine mâncarea în avion?! Am fost norocoasă că lângă mine în avion au stat oameni pe care îi știam”, a declarat Andreea Raicu în emisiunea ”Teo Show” de la Kanal D.

Încântarea a fost mare, mai cu seamă cu cât restricțiile impuse de autoritățile de acolo nu au fost stricte. „Aveam nevoie să mă odihnesc. Acolo nu trebuia să purtăm masca, doar personalul purta. Cel mai ciudat a fost când am mers la sală, erau oameni lângă tine la trei metri, m-am simțit foarte vulnerabilă. Am stat mult la plajă, erau 27 de grade. Am stat doar șase zile în care nu am făcut nimic, am avut nevoie să-mi resetez creierul. Am închis telefonul, nu am făcut decât 10 poze.”

A petrecut alături de Virgil Ianțu și familia

Andreea Raicu a avut o vacanță comună cu Virgil Ianțu, care a publicat pe contul de Instagram imagini cu același peisaj de vis. Prezentatorul de televiziune a fost împreună cu familia sa, dovadă fiind pozele de pe rețelele de socializare făcute publice atât de el, cât și de fiica sa, Jasmina. Andreea a făcut și ea furori cu imagini în care era surprinsă în costum de baie.