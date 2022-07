Vedeta din România care a fost respinsă la un interviu pentru că avea vergeturi: “M-au refuzat imediat”

S-a aflat care este vedeta din România care a fost respinsă la un interviu pentru că avea vergeturi. Aceasta spune că a fost respinsă imediat, în contextul în care acum este recunoscută ca fiind una dintre frumoasele României. Așadar, despre cine este vorba, vedeți în rândurile de mai jos.

Alina Pușcaș a fost dintotdeauna invidiată pentru felul în care arată. Merge la sală și este atentă la ceea ce mănâncă, totul pentru a-și păstra o siluetă de vis. Acum, prezentatoarea TV se declară șocată de declarațiile lui vloggerului George Buhnici, astfel că a decis să facă publică o experiență de-a sa, care a avut loc în trecut.

Din cauza vergeturilor, frumoasa prezentatoare TV nu a reușit să ajungă manechin. În momentul în care a ajuns la un interviu, Alina Pușcaș s-a lovit de un refuz total după ce i-au fost văzute vergeturile de pe coapse.

„Am de gând să vă zic părerea mea! Nu e un subiect Hot, dar este extrem de dezbătut. Am puțin șocată de declarațiile lui George Buhnici. Am fost șocată de faptul că astfel de declarații au venit din partea lui, din partea unui om cu experiență în televiziune. Care știe foarte clar cât de periculoase sunt astfel de afirmații publice. Nu voiam să deschid subiectul, dar totuși o fac. (…)

Îmi amintesc cu tristețe că în adolescență mi-am dorit să merg la o agenție de modele. Am obținut interviul, dar când au văzut că am vergeturi pe coapse, m-au refuzat imediat. Pe atunci am crezut că nu sunt suficientă eu, eram foarte supărată și dezamăgită. Am zis că nu am șanse să fie între manechine din cauza vergeturilor. Eu m-am ales cu vergeturi și după cele trei sarcini minunate pe care le-am avut, a fost vorba despre modificările de volum.