Vedeta din România care a divorțat și are o relație cu mai tânăra sa colegă. Despre cine e vorba

Vlad Zamfirescu, fiul celebrului actor Florin Zamfirescu, și-a părăsit soția și a plecat din căminul conjugal. Cuplul era împreună de 26 de ani și au doi copii, pe Ștefan, în vârstă de 12 ani, și pe Matei, în vârstă de 14 ani. Mihaela Zamfirescu a acceptat cu greu despărțirea de fiul lui Florin Zamfirescu, scrie Click!

La nicio zi după ce Click! a anunțat că Vlad Zamfirescu, directorul Teatrului Bulandra, a divorțat de mama copiilor săi, a ieșit la iveală și motivul pentru care actorul a ales să facă acest pas. Actorul și Mihaela Zamfirescu nu mai locuiesc în aceeași casă de câteva luni bune.

Se pare că Vlad Zamfirescu și-a părăsit soția pentru o colegă mult mai tânără. Este vorba de actrița Diana Roman, în vârstă de 30 de ani, și colega lui de scenă de la teatrul Nottara.

În ultima perioadă, cei doi au mers împreună la diverse evenimente și emisiuni tv pentru promovarea piesei de teatru „Steaua noastră fără nume”. Potrivit Click, cei doi s-au mutat deja împreună în casa Dianei Roman.

Îndrăgostit până peste cap de frumoasa actriță, Vlad Zamfirescu o promovează peste tot. Diana Roman a fost aleasă să joace în cele mai bune piese la Notarra. Nici nu se putea altfel, deoarece Vlad Zamfirescu este director la Teatrul Bulandra, însă este actor și la Teatrul Notarra, acolo unde joacă alături de actuala lui iubită, Diana Roman.

În urmă cu nici două săptămâni, Vlad Zamfirescu a acordat un interviu pentru Click, în care nu a oferit prea multe detalii despre familie, fiind mereu discret atunci când este vorba despre viața personală. El a vorbit, însă, despre proiectele profesionale de la final de an.

„Eu o să stau mai mult pe la birou, asta-i viața, pentru că este închidere de an! O mini vacanță, dar aproape de birou, pentru că am multă treabă. Nu am timp să plec din București, din păcate, anul acesta”., a declarat Vlad Zamfirescu, la începutul lui decembrie pentru sursa citată.