Divorț șocant în showbiz, la final de an. Și-a părăsit soția și copiii în mare secret

Divorț șocant în showbiz, la final de an. Unul dintre cei mai cei mai cunoscuți actori români și-a părăsit soția, și-a făcut bagajele și a părăsit căminul conjugal. Soția a acceptat cu greu divorțul de soțul ei. Fostul cuplu are doi fii, pe Ștefan, în vârstă de 12 ani, și pe Matei, în vârstă de 14 ani.

Este vorba despre divorțul dintre actorul Vlad Zamfirescu și soția sa, Mihaela, care a acceptat cu greu divorțul de marele actor, anunță Click.ro.

La ora actuală, Vlad Zamfirescu este ancorat în proiecte profesionale, însă își face mereu timp pentru cei doi fii pe care îi are cu fosta soție, chiar dacă cei doi foști soți nu mai locuiesc în aceeași casă. Actorul și fosta sa soție au fost împreună vreme de 26 de ani, iar timp de 21 de ani au fost căsătoriți. Mihaela Zamfirescu este coregrafă, activând și ea în domeniul artistic.

În urmă cu aproape două săptămâni, Vlad Zamfirescu a acordat un interviu în care nu a oferit prea multe detalii despre familie, fiind însă mereu discret atunci când este vorba despre viața personală. El a vorbit însă despre proiectele profesionale de la final de an.

„Eu o să stau mai mult pe la birou, asta-i viața, pentru că este închidere de an! O mini vacanță, dar aproape de birou, pentru că am multă treabă. Nu am timp să plec din București, din păcate, anul acesta”., a declarat Vlad Zamfirescu, la începutul lui decembrie pentru sursa citată.