Vedeta din România care a dat lovitura. Face 2.000 de euro pe noapte, fără cel mai mic efort

Pandemia de coronavirus a afectat întregul sector artistic din România, iar foarte multe vedete și persoane publice s-au reorientat în ultimii doi ani către alte domenii, unde au demonstrat că au fler pentru afaceri. Cine este vedeta care face 2000 de euro pe noapte, fără a depune prea mult efort.

Cum face Ovidiu Komornyik 2000 de euro pe noapte fără efort

Din 2020 și până acum, numeroși cântăreți, actori și persoane publice din România s-au axat pe alte domenii decât cel artistic sau al divertismentului în care activează, pentru a se descurca din punct de vedere financiar, în contextul pandemic actual.

Ovidiu Komornyik este unul dintre artiștii care a dat lovitura anul acesta. Faimosul cântăreț și-a deschis o afacere în domeniul turistic, despre care spune că are un imens succes în rândul românilor și nu numai.

Cântărețul și-a investit economiile în construirea unei pensiuni în stațiunea Vama Veche de pe litoralul românesc, iar toată vara locația s-a bucurat de foarte mulți turiști.

Solistul în vârstă de 52 de ani a găzduit extrem de mulți tineri și chiar pe câțiva dintre colegii săi de breaslă, printe care-i menționăm pe Angela Similea, Marcel Pavel sau Silvia Dumitrescu.

Casa OK by Ovo are 18 camere, este situată în inima stațiunii Vama Veche, are 18 camere, o terasă și piscină exterioară. Prețul unei camere pe noapte ajunge la 550 de lei, iar în sezonul estival care tocmai se încheie într-o săptămână Ovidiu Komornyik a avut hotelul plin, ceea ce înseamnă că a câștigat 2000 de euro pe noapte, închiriind întreaga locație.

„Am investit mult în dezinfectanţi, am schimbat husele şi saltelele de la şezlong de anul trecut, feţele de masă şi nu numai, întrucât ele sunt afectate de aceste produse de igienă. Cu spectacolele a fost greu pe pandemie, însă eu am stat la mare şi vara trecută, şi acum. Noroc că am activitate cu hotelul, căci oamenii vor să vină la noi la mare. Acum este plin”, a declarat Ovidiu Komornyk, exclusiv pentru click.ro.

Arșinel închiriază o vilă cu 6000 de lei pe săptămână

Ovidiu Komornyik nu este singurul care se bucură de o afacere prosperă pe malul mării. Alexandru Arșinel închiriază diferite case în stațiunile de pe litoral, iar cea de la 2 mai se bucură de 3 dormitoare și are toate facilitățile aferente.

În extra sezon, la jumătatea lunii septembrie, vila marelui actor se închiriază cu 6158 de lei pe săptămână, ceea ce înseamnă că o familie se poate bucura de o vacanță relaxantă în vila acestuia, timp de 7 nopți, pentru o sumă cuprinsă între 2000 și 2100 de lei.