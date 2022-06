Vedeta din România care a chemat ambulanța de urgență: ‘Vezi moartea cu ochii’

Este una dintre cele mai frumoase vedete din România și aparițiile sale la TV sau pe rețelele sociale fac furori. Focoasa brunetă are mii de admiratori în mediul online, pe care îi ține la curent cu cele mai noi vești despre ea. Recent, diva „a văzut moartea cu ochii”. Ce i s-a întâmplat, de fapt. Fanii au încurajat-o imediat la anunțul că are probleme de sănătate.

Una dintre fostele concurente de la emisiunea fenomen „Bravo, ai stil!” a trecut prin momente grele. Vedeta s-a confruntat cu probleme de sănătate care au speriat-o maxim. Văzând că nu-și revine, a chemat salvarea de urgență. Despre cine este vorba?

Larisa Udilă a devenit extrem de cunoscută în România, odată cu participarea la „Bravo, ai stil!” (Kanal D). Din cale-afară de frumoasă și cu forme apetisante, bruneta a câștigat rapid inimile telespectatorilor. Tânăra obișnuiește să pună poze sexy pe rețelele sociale sau să dezvăluie anumite detalii din viața ei. De curând, aceasta a fost nevoită să apeleze de urgență la ambulanță, asta după ce a întâmpinat probleme de sănătate.

Fosta concurentă „Bravo, ai stil!” a povestit pe pagina sa de Instagram că a avut un atac de panică. Senzația pe care a simțit-o era că nu mai poate respira, motiv pentru care a sunat repede la 112.

Larisa Udilă a trecut prin momente neplăcute. Vedeta a fost inactivă pe rețelele sociale după ce i s-a făcut rău. Mai precis, influencerița a suferit un atac de panică, fiind nevoită să cheme de urgență salvarea la domiciliu. În acele momente dificile simțea că nu mai poate respira. Bruneta a apelat de îndată la ajutorul medicilor. Totul ar fi pornit din cauza unui șoc pe care diva l-a avut. Echipajul sosit i-a administrat niște calmante și a reușit să-și revină.

„Am făcut un atac de panică. De ce? Am avut un șoc. Nu puteam respira, nu mă puteam controla. Am chemat salvarea, am luat niște calmante și acum sunt ok”, a transmis Larisa Udilă pe internet.