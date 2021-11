Vedeta din România care o ia pe urmele Biancăi Drăgușanu. Ajunge iar la medicul estetician

O vedetă din România șochează cu schimbările estetice periodice pe care le face. Aceasta a trecut din nou pragul de la cabinetul medicului estetician. Despre cine este vorba și ce modificare își face de această dată?

Intervențiile estetice au devenit din ce în ce mai apreciate de tinere, lucru deloc indicat de mulți medici care le sugerează să nu-și facă modificări uriașe unde nu este cazul. Larisa Udilă face parte din categoria aceasta. Vedeta s-a prezentat recent la cabinetul medicului pentru a avea parte de o modificare la nivelul feței.

Bruneta a subliniat că își dorește ceva fin care să nu se vadă prea tare. Decizia a fost luată după sarcina în care a luat câteva kilograme în plus. Concret, fosta concurentă de la Bravo, ai stil a făcut trei intervenții la nivelul feței – acid hialuronic în buze, eliminarea gușei și tratament facial pentru hidratarea tenului.

Bruneta și-a dorit foarte mul aceste proceduri non-invazive la nivelul feței și consideră că a făcut o alegere bună. Cea din urmă le-a povestit totul fanilor de pe rețelele de socializare

”V-am spus săptămâna trecută că vreau să-mi fac o schimbare la nivelul feței. Sunt tare încântată că a venit ziua cea mare! Am venit în același loc, unde am făcut consultația data trecută. Îmi doresc cu rezultat mega natural.

Deși din afară pare din afară că relația lor a fost dintotdeauna perfectă, Larisa a mărturisit că cei doi au fost la un moment dat la un pas de despărțire.

„Avem perioade în care ne înțelegem foarte bine și perioade în care ne ciondănim toată ziua. Multe persoane care ne văd toată ziua împreună ne întreabă cum ne înțelegem mai ales că stăm toată ziua împreună sau când eram la distanță ne întrebau cum de ne înțelegem când avem o relație la distanță.

Cheia succesului într-o relație este să descoperiți cum vă este vouă mai bine. Noi am încercat ambele variante și am descoperit că noi funcționăm mai bine împreună. Relația noastră era pe punctul de a se termina, scânteia aia parcă dispărea din ce în ce mai mult și am zis că trebuie să fac ceva”, a spus vedeta pe rețelele de socializare.