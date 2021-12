Vedeta din România care a câștigat 50.000 de dolari dintr-un foc! Cum a reușit

Emy Alupei a dat lovitura după ce a participat la emisiunea The Challenge: Spies, Lies and Allies. Show-ul de supraviețuire, produs de MTV America, a avut marea finală pe 15 decembrie. Tânăra s-a numărat printre finaliști, ea reușind să se întoarcă acasă cu o sumă uriașă în buzunare.

Emy Alupei s-a îmbogățit! Tânăra a fost prima româncă care s-a calificat în finala show-ului „The Challenge”. Deși a luptat din răsputeri pentru marele premiu de 1.000.000 de euro, ea a ratat șansa de a-i câștiga. Cu toate acestea, Emy Alupei s-a întors în România cu 50.000 de dolari.

Artista a făcut parte din echipa Rookies, în care au fost 18 sportivi din afara Statelor Unite ale Americii. Alături de ea a participat și Emanuel Neagu, care a fost eliminat înainte de marea finală. Show-ul de supraviețuire „The Challenge” este asemănător cu Survivor, așa că toți concurenții au avut de trecut prin probe dificile.

Emy Alupei a ajuns pe locul al treilea, împreună cu partenerul ei, americanul Devin Walker. Cei doi au primit câte 50.000 de dolari de căciulă de la câștigătorii clasați pe locul 1!

Concurenta de origine americană Kaycee Clark și partenerul C.T. Tamburello au reușit să câștige cel de-al 37-lea sezon al emisiunii „The Challenge: Spies, Lies and Allies”. Cei doi s-au ales fiecare cu câte 500.000 de dolari, însă au decis să împartă banii cu ceilalți finaliști, scrie wowbiz.ro.

Astfel, Kaycee Clark și C.T. Tamburello au oferit 100.000 de dolari cuplului de pe locul 2 (Tori Deal și Kyle Christie) și încă 100.000 de dolari celor de pe locul 3 (Emy și Devin).

„El (C.T Tamburello n.r.) a mai câștigat la acest show, e pentru a 5-a oară când o face, iar eu am terminat pe primul loc la Big Brother. Așa că ne-am tot gândit: cât să le dăm? Iar C.T mi-a spus: e ca atunci când trebuie să-ți alegi copilul preferat. Ai de ales între locul 2 și locul 3. Nu poți oferi mai mult unuia decât altuia”, a explicat Kaycee Clark, citată de US Magazine.

„La primul sezon am ieșit pe locul 2 la fete și am primit zero dolari. La al doilea sezon la care am participat m-am accidentat și am luat tot zero dolari. Înțeleg cum e să munești luni de zile iar la final să nu primești nici o recompensă după ce ai trecut prin iadul ăsta”, a mai spus câștigătoarea emisiunii „The Challenge”.