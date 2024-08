Vedeta din România care a apărut complet nemachiată la un eveniment monden. E una dintre cele mai frumoase românce: „Să fie un exemplu” VIDEO EXCLUSIV

Recent, una dintre cele mai apreciate actrițe din România și-a făcut apariția la un eveniment monden într-un mod total neașteptat. Ori de câte ori își onorează invitațiile la evenimente, prezența Andreei Perju iese în evidență.

De aceată dată, a reușit să atragă atenția tuturor, chiar dacă a venit complet nemachiată. Motivul ni l-a spus actrița într-un interviu oferit exclusiv pentru Playtech Știri.

Sfatul Andreei Perju pentru adolescente

Andreea Perju a pus întotdeauna un accent deosebit pe look-ul său, astfel fiecare apariție a sa este mereu un deliciu pentru public. Iată că, de curând, actrița din show-ul TV “În puii mei” s-a prezentat la un eveniment monden într-un mod total neașteptat.

Andreea a arătat ce înseamnă, de fapt, frumusețea natural și a oferit câteva sfaturi și pentru adolescente.

“O să fiu foarte sinceră…Am venit nemachiată pentru că am uitat de eveniment. Îți mărturisec că nu am o problemă să fiu nemachiată. Au mai fost evenimente la care am ales să mă duc nemachiată, tocmai pentru că mi se pare că ar trebui să fim un exemplu, cel puțin, din când în când, pentru cei care ne urmăresc, pentru adolescente și tinere. Ar trebui să înțeleagă că suntem frumoase așa cum suntem. Un machiaj făcut bine ne ajută să strălucim, dar asta nu înseamnă că dacă suntem nemachiate, nu putem ieși din casă”, a declarat Andreea Perju, într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri.

Rutina zilnică a Andreei Perju

Actrița în vârstă de 35 de ani se poate mândri cu un ten perfect. Andreea Perju are foarte mare grijă de pielea sa, astfel încât nu are deloc imperfecțiuni ale tenului. Actrița are o rutină zilnică foarte bine stabilită.

“Am o rutină zilnică, de seară și de dimineață și în general, nu prea sar peste ea. Durează destul de mult, cam 30-45 de minute și, uneori, chiar o oră. Mă bucur că mi-am găsit o rutină, mi-a fost greu să o introduc. La început trebuie să stai foarte mult, să urmezi niște pași, dar am un sfat pe care vi-l dau: dacă vreți să arătați bine naturale, este foarte importantă rutina de demachire, atât cea de seară, cât și cea de dimineață”, a adăugat Andreea Perju, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Ce își dorește Andreea Perju de la fiicele sale

După 13 ani de căsnicie, Andreea Perju și Cristi Donciu au divorțat. S-a întâmplat în urma cu câteva luni. După despărțire, actrița s-a mutat într-o casă nouă alături de cele două fiice, Mara și Ada.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, Andreea ne-a spus ce își dorește de la fiicele sale.

“Îmi las fiicele să se descopere, nu vreau să pun presiune pe ele. Eu sunt în viața lor ca să le susțin și să le ghidez în drumul pe care îl vor alege ele. Eu le susțin!”, ne-a mai spus frumoasa actriță.

Video: Daniel Bălan