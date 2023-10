Vedeta din România care a ‘agățat’ o blondă în club. A plecat cu ea acasă FOTO EXCLUSIV

Antonia Pican a fost surprins cu o blondă în club. Cei doi s-au distrat pe cinste, după care au decis să se retragă. Aceștia au fost surprinși de paparazzi chiar în momentul în care se îndreptau spre ieșire. Cine este femeia misterioasă de la brațul artistului?

Paparazzi Playtech l-au surprins pe Antonia Pican în compania unei blonde. Cei doi se aflau într-un club de fițe din capitală. La un moment dat, cei doi au decis să plece.

În imaginile surprinse, se poate observa cum artistul se îndreaptă spre ieșirea din club alături de fata misterioasă. Rămâne un mister cine este fata alături de care a plecat.

Mai mult, se pare că tânăra misterioasă îndeplinește o bună parte dintre criteriile pe care le are artistul. În cadrul unui interviu, Antonio Pican a declarat că-i plac fetele blonde, înalte și frumoase.

”În copilărie tot Barbie era modelul meu, arăta bine, era blondă, înaltă și frumoasă și eu mereu am fost atras de femeile care arătau în felul acela. Toate femeile sunt frumoase și toate îmi plac, dar nu în felul ăla, dar ca să-mi placă în felul ăla trebuie să mă incite puțin cu anumite lucruri, că nu e chiar așa ușor”, a mai zis Antonio Pican pentru Spy News.

Cu toate acestea, se pare că artistul nu pune accent doar pe aspectul fizic. De-a lungul timpului, Antonio Pican și-a dat seama că există mai multe lucruri importante.

”Mi se pare că lucrurile astea au fost cândva când eram puțin mai micuți și nu știam (n.r. dacă are vreun tipar anume), dar acum nu. Atracția vine din alte circumstanțe, nu neapărat culoarea părului”, ne-a mai zis el.

Antonio Pican este unul dintre cei mai fresh și populari soliști. De-a lungul timpului, artistul a scos mai multe piese care au făzut senzație pe Youtube. Artistul a avut o relație cu celebra cântăreață Bibi. După doi ani, cei doi au ales să pună capăt relației și să o ia pe drumuri separate. La acel moment, cei doi au refuzat să ofere mai multe detalii despre motivele care au dus la despărțire.

„A fost frumos cât a fost…

Ne-am maturizat, am crescut împreună și ne-am învățat unul pe celălalt multe. Au existat și momente grele, momente pe care nu le-am lăsat să se vadă, dar care există în orice relație, momente peste care am reușit să trecem și care ne-au făcut mai puternici, însă acum… acum e momentul să mergem pe drumuri separate. Vă rugăm să ne respectați decizia! Au fost 2 ani frumoși și din respect pentru tot ce am trăit împreună nu voi discuta public detalii despre despărțirea noastră”, a spus Bibi.