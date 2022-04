Cheia succesului lui Antonio Pican: „Dacă nu ești ajutat de Dumnezeu, nu o să reușești niciodată în viață”

Antonio Pican este un tânăr care are o carieră de succes în acest moment, iar viitorul pare să fie promițător pentru artist. Acesta a vorbit despre cum este este lucrezi cu Alex Velea și cât de recunoscător este pentru oportunitățile pe care le-a avut până în prezent.

Antonio Pican s-a întâlnit cu Alex Velea la Revelionul prezentat de Dan Negru, iar de acolo s-a creat o conexiune frumoasă și au păstrat legătura. Cei doi au făcut două piese împreună, iar tânărul artist spune despre Velea că este un om deosebit care nu a uitat de unde a plecat.

„Fac ceea ce îmi place, nu simt că muncesc, simt că mă distrez în fiecare zi, simt că trăiesc prin muzica pe care o fac. Chiar am multe piese care vor spune lucrul acesta și vor pune punctul pe „I”. Oamenii nu sunt pregătiți. Au fost multe dăți în care am spus că pregătesc anumite proiecte doar pentru că oamenii mă iubesc și se așteptau să vin cu multe proiecte, însă le-am anulat, pentru că am simțit că o să vină momentul în care o să simt că o să am inspirație și o să scot cele mai tari piese. Factorul X este Alex Velea, care m-a ajutat să îmi pun foarte mult talentul în valoare. Urmează niște proiecte în care oamenii nu o să mă mai recunoască ca artist”, a povestit artistul.