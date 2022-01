Vedeta din România a cărei aniversare a fost uitată de familie: „Mama nu m-a sunat încă să îmi ureze ‘La mulți ani!’, nici nu cred că știe”

Care este vedeta din România care a împlinit astăzi frumoasa vârstă de 49 de ani, prilej cu care Cătălin Măruță a ținut să îi ureze La mulți ani, în direct. Invitată în emisiunea La Măruță, celebra actriță a dezvăluit un amănunt neașteptat, având în vedere că artista este o fire extrem de populară și de pozitivă, și anume, acela că nu toți membrii familiei sale i-au urat azi La mulți ani, printre ei numărându-se și propria mamă.

Vedeta din România a cărei aniversare a fost uitată de familie

Vedeta din România a cărei aniversare, aparent, a fost uitată de familie este actrița și cântăreața Tania Popa. Deși mulți prieteni i-au făcut urări, ba chiar a primit și cadouri, membrii ai familiei sale, precum mama sa sau fiul ei, nu i-au făcut urări și nici nu și-au amintit că azi este aniversarea ei. În plus, soțul ei nu este în țară, în prezent, dar îl așteaptă să revină cu un cadou.

„Mama nu m-a sunat încă sa imi ureze La mulți ani, nici nu cred că știe. Am fost la ea recent să îi duc apă și ea m-a întrebat când îi înapoiez casoleta. Soțul a plecat în Damenarca, a prins bilete d-alea la 11 lei. A plecat singur, cu treabă, se duce mai des acolo. Sper că îmi va aduce un cadou. Eu nu m-am schimbat, așa sunt de mică, sunt mereu cu zâmbetul pe buze. Am și momente când sunt tristă, dar nu mă vede nimeni. Și azi mi-a venit să plâng, cand l-am întrebat pe fiul meu ce zi e azi: el a zis că e miercuri…Eu i-am zis, da, dar că e și ziua mea”, a declarat Tania Popa, în emisiunea La Măruță.

Ce a dezvăluit Tania Popa despre actualul soț

Tania Popa are o poveste de viață impresionantă. Aceasta și-a cunoscut al treilea soț, cu 11 ani mai tânăr, când se aștepta mai puțin. Cei doi s-au căsătorit după numai o săptămână de când s-au cunoscut. De atunci, au trecut 13 ani. Cu actualul ei soț, actrița are un băiețel, iar dintr-o căsnicie anterioară, actrița mai are o fiică, în vârstă de 21 de ani.

„E nenorocire pentru bărbati-miu. Suntem de 13 ani împruenă, deci ar cam fi momentul, dacă e să nu iau cuțitul. Eu vreau să rămân cu el, dar decideți voi. La noi se spune că „Dumnezeu iubește treimea”, este al treilea soț al meu. Bărbati-miu este cu 11 ani mai mic decât mine. Am jurat că nu mă voi căsători niciodată cu un basarabean, și al treilea, care a fost și bun, este basarabean. Ne-am căsătorit după o săptămână de când ne-am cunoscut, nu m-a cerut de soție.„, a povestit Tania Popa, în urmă cu ceva timp.

