Vedeta de la Faimoșii criticată dur de Războinici: „Poate vine Dumnezeu și îi dă o palmă peste cap”

O vedetă de la Faimoși a fost deja pusă la zid de adversarii săi. Cei din echipa Războinicilor nu sunt deloc de acord cu felul în care acționează și cu modul în care a ales să trateze competiția. Despre cine este vorba și ce declarații au făcut sportivii din echipa albastră?

Conflictele au curs liniștite în noul sezon încă din primele ediții. ‘Survivor România 2022’ a avut ieri a 3-a ediție unde a reușit clar să îi țină pe telespectatori în fața micilor ecrane. Tensiunile, scandalul și antipatiile și-au făcut deja loc în ambele echipe, nu numai între cele două tabere care se luptă pentru imunitate și recompensă.

Mai exact, Războinicele au luat-o imediat în vizor pe Elena Chiriac și au condamnat-o pentru comportamentul ei mult prea agresiv în joc. Amintim că aceasta chiar a sărit să o bată pe adversara sa după ce a văzut că a pierdut, promițându-i că la următoarea intrare în ring va fi ea cea câștigătoare: ‘Te distrug!’, a țipat tânăra de 19 ani. Ștefania Ștefan a menționat că îi privește pe toți cei din albastru cu dispreț și cu o foarte mare răutate.

„Eu n-am cu ea nimic, dar mă sperie răutatea ei. Nu zâmbește. Nici nu pot să fac fața ei. Se uită de te-ar scuipa. Nu se uită cu răutate, se uită cu dispreț. Îmi pare rău de sufletul ei, că e tânără. Are 19 ani. Poate are timp să învețe să fie om. Poate vine Dumnezeu așa, de sus, și îi dă o palmă peste cap. Trezește-te! Gen… realizează că nu e ok cum e”, au spus Războinicele.