Vedeta de la Antena Stars care a rămas pe drumuri din cauza pandemiei: „Se preferă prezentatorii mai tineri?”

De mai bine de patru luni, nu l-aţi mai văzut la TV, iar motivul este acum unul clar. Cine este vedeta de la Antena Stars care a rămas pe drumuri din cauza pandemiei?! Prezenta una dintre cele mai importante emisiuni de pe post.

Vedeta de la Antena Stars care a rămas fără emisiune în noua grilă de toamnă este chiar Cristi Brancu, unul dintre cei mai importanţi prezentatori de pe postul TV. După mai bine de 13 ani de Agentul VIP şi Agenţia VIP, acesta a fost anunţat de şefii trustului că show-ul nu va mai apărea pe sticlă.

“Spectrul crizei care abia a început a schimbat multe în toate televiziunile din România. Atâtea proiecte de anvergură s-au întrerupt sau nu se vor mai face. Bugetele s-au schimbat fundamental. Agenția VIP a fost o emisiune-fanion a stației vreme de 13 ani și numai spectrul crizei generate de pandemie a decis această pauză lungă. Am aproape 30 de ani de media, așa că decizia a fost acceptată și înțeleasă de ambele părți”, a spus Cristi Brancu, pentru cei de la CIAO.RO .

Întrebat dacă a fost “concediat” din cauza vârstei, staţia Antenei Group preferând vedete mai tinere, realizatorul TV a explicat că acest lucru nu are nicio legătură cu realitatea.

“Speculațiile legate de vârsta prezentatorilor este hilară și neadevărată, puteți verifica acest lucru. Fiecare business are un plan de afaceri pentru fiecare moment. Restul sunt sentimentalisme și imaturități”, a clarificat vedeta.

Întrebat ce va face din toamnă, Cristi Brancu a povestit că va continua seria de interviuri pe care le are cu vedete şi specialişti pe YouTube, dar va avea şi un nou proiect la Antenă.

“Da, am de gând să revin la TV. Cariera mea TV a fost strâns legată de Antenă, mă leagă de acest loc oameni cu care am făcut performanță și am trăit momente minunate. Antena rămâne prima mea opțiune în carieră. Nu veți regăsi Agenția VIP din toamnă, dar asta nu înseamnă că nu ne putem Întâlni într-un alt proiect viabil”, a explicat acesta.