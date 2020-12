Vedeta de la Antena 1 care a făcut amor pe o sticlă de suc: ”M-a păcălit”

Un secret rușinos a ieșit la suprafață despre o vedeta de la Antena 1. Aceasta a făcut amor pe o sticlă de suc. Pierderea virginității la vedete a fost mereu unul dintre cele mai controversate și atractive subiecte. Despre cine este vorba, vedeți în rândurile de mai jos.

O prezentatoare TV de la Antena 1 și-a vândut fecioria pe o sticlă de suc. Și aia, la jumătate

O vedetă de la Antena 1 a făcut amor pe o sticlă de suc. Vedeta a recunoscut public momentul, la televizor. Este vorba despre Ramona Olaru, care mai în glumă, mai în serios, a dezvăluit că ea și-a vândut virginitatea pe o sticlă de suc.

Printre vedete este un adevărat act eroic să anunțe fanii cum și-au pierdut viriginitatea. Astfel, Ramona Olaru de la Neatza a intrat și ea în rândul vedetelor care au recunoscut în ce condiții și-au pierdut virginitatea.

De la ce a pornit dezvăluirea Ramonei Olaru

Asistenta de la Antena 1, cu umorul specific care o caracterizează, a declarat că și-a pierdut virginitatea pe o sticlă de suc. Mărturisirile vedetei au început de la o știre potrivit căreia o tânără de 25 de ani, pe care o cheamă Raisa, și-a vândut virginitatea pe un milion de euro.

Contrariată, vedeta noastră nu s-a putut abține și a dezvăluit, la rândul ei, cum și-a pierdut fecioria.

Raisa își vinde virginitatea pe un milion de sticle de suc

”O româncă de 25 de ani își vinde virginitatea pe un milion de euro. Când mă gândesc… A trecut norocul pe lângă mine. Pe mine m-a fraierit Vasile a lui Tărâță cu un suc. Și ăla la jumătate”, a mărturisit Ramona Olaru, cu ceva timp în urmă, cu zâmbetul pe buze.

Dacă rotunjim sticla de suc la prețul de un euro rezultă că Raisa vrea un milion de sticle de suc pentru a intra în rândul femeilor.

Ce boacăne a mai făcut Ramona Olaru la Neța cu Răzvan și Dani

Ramona Olaru are un spirit vulcanic iar de când s-a alăturat echipei ”Neatza cu Răzvan și Dani” dă un plus de culoare proiectului matinal. Ramona Olaru are întotdeauna glumele la ea și nu îi este frică să fie protagonista unor momente pentru care alții s-ar simți penibil.

În plus, într-o dimineață, Ramona Olaru s-a implicat într-unul din jocurile propuse în emisiunea matinală, doar că a dat cu stângul în dreptul. S-a împleticit de capul lui Florin Ristei și a picat.