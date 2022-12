Vedeta cu greutate care a făcut terapie de 5 ori pe zi după despărțirea de fostul soț

Este una dintre cele mai apreciate artiste ale deceniului, piesele sale bucurându-se de un succes uriaș în întreaga lume. În timp ce cucerea topurile, însă, artista se lupta cu o suferință aproape imposibil de suportat. Recent, vedeta a dezvăluit fanilor că a ajuns să facă terapie de cinci ori pe zi după despărțirea de fostul soț.

În vârstă de 34 de ani, a trăit deja cât alții în trei vieți. A trecut printr-o transformare fizică uluitoare, a crezut că și-a găsit dragostea vieții, s-a căsătorit, a devenit mamă, a pus capăt căsniciei, trecând printr-un divorț dureros și extrem de dificil. În tot acest timp, a cucerit topurile muzicale din întreaga lume, devenind una dintre cele mai apreciate artiste ale ultimului deceniu.

Adele s-a despărțit de fostul ei soț, Simon Konecki, în vârstă de 48 de ani, în 2019, divorțul finalizându-se abia anul trecut. A fost o perioadă cumplită pentru interpretă. Cu toate că a ales să nu vorbească public despre separare, ea a dezvăluit recent fanilor că a făcut terapie de cinci ori pe zi după despărțirea de tatăl copilului său.

„Am început să fac din nou terapie, pentru că am stat câțiva ani fără. Aveam nevoie să încep. Înainte, evident, când am trecut prin divorț, practic făceam cinci ședințe de terapie pe zi. Dar am încetat să mă mai consider responsabilă pentru comportamentul meu și pentru lucrurile pe care le spuneam.

Dar acum o fac pentru că vreau doar să mă asigur că mă completez în fiecare săptămână pentru a mă asigura că vă pot oferi totul”, a mărturisit Adele cât era pe scenă, la spectacolul Weekends with Adele de la The Colosseum din Caesar’s Palace.