Ana Morodan a oferit dezvăluirea bombă din showbiz! Aceasta a participat la emisiunea lui Cătălin Măruță, așa că prezentatorul de televiziune a rămas mască în momentul în care a aflat alături de cine a trăit blondina o frumoasă poveste de dragoste.

Toată lumea știe că prezentatorul de televiziune le pune pe vedete față în față cu o provocare de zile mari în rubrica ‘Spui tot sau îți va lua gura foc?’, așa că nu mulți au rezistat să nu facă dezvăluiri de ultimă oră în platoul show-ului moderat de Cătălin Măruță. De această dată, Ana Morodan a surprins o țară întreagă.

Ana Morodan a decis să spună numele bărbatului alături de care a trăit o poveste de dragoste, dar nimeni nu a aflat! Cătălin Măruță a fost surprins să afle că vedeta s-a iubit cu un cântăreț extrem de cunoscut în showbiz-ul românesc.

Dezvăluirile nu s-au oprit aici. Fanii blondinei știu ce părere are aceasta despre mariaj, dar, acum, ea a spus că singurul bărbat alături de care ar merge în fața altarului este Killa Fonic. Ba chiar, se pare că artistul ar fi cerut-o pe vedetă de soție pe când se iubeau.

„Ana Morodan: Dacă ar fi, ar fi tot Killa. M-a cerut. Întreabă-l.

Cătălin Măruță: E o diferență de vârstă…

Ana Morodan: A, deci mă faci bătrână pe mine și pe ăla tânăr? Și eu am suferit o dramă când am auzit că are 32 de ani, am crezut că are 23. (…)

Cătălin Măruță: Asta cu măritatul e o nebunie a ta?

Ana Morodan: Nu o să mă căsătoresc niciodată. Nu cred în asta. Nu am chef să mă mărit. Dacă divorțează Harry de Meghan (n.r. Prințul Harry și Meghan Markle), să mă anunți, o să mă mărit.”, a fost discuția dintre Cătălin Măruță și Ana Morodan.