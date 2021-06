Drama Anei Morodan. Prin ce a trecut într-un singur an

Ana Morodan a trăit cea mai mare dramă a vieții sale. Contesa digitală a povestit prin ce calvar a trecut într-un singur an. Fanilor nu le-a venit să creadă. Vedeta a mărturisit, emoționată, prin ce momente cumplite a trecut, în cadrul unui podcast de pe Youtube.

Ana Morodan nu mai are nevoie de nicio prezentare. „Contesa digitală” este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România, cu milioane de internauți care o apreciază pentru stilul său direct de a spune lucrurilor pe nume.

Dar ceea ce nu multe persoane știu este că, în spatele zâmbetului perfect pe care-l afișează, fosta concurentă de la Asia Express ascunde o dramă inimaginabilă. Ana Morodan a trecut prin momente cumplite, care au marcat-o pe viață. Vedeta a povestit cum și-a pierdut întreaga familie într-un singur an, în cadrul podcastului artistului Damian Drăghici.

Ana Morodan este o femeie puternică, pe care experiențele de viață au întărit-o. Contesa Digitală a mărturisit, cu durere în glas, că și-a pierdut ambii părinții și ambii bunici într-un singur an de zile. Vestea că bunii ei au murit au luat-o prin surprindere, vedeta filmând pentru un proiect la vremea respectivă.

„Eu când am auzit că părinții mei au decedat, eram într-un proiect și zburam dimineața la înmormântare și seara la proiect. Au murit trei într-o săptămână: bunică-miu, bunică-mea și taică-miu. Tatăl meu fiind sănătos, a căzut în baie și a murit. Când m-a sunat femeia de serviciu… Apoi mama mea a decedat de cancer, la un an după.”, a dezvăluit Ana Morodan în cadrul podcast-ului organizat de către Damian Drăghici.

Viața i-a dat o lovitură puternică atunci când s-a trezit, peste noapte, singură pe lume și fără un sprijin. Ce te faci atunci când îți pierzi, subit, cei mai apropiați oameni și nu mai ai la cine să apelezi pentru un sfat?

Ana Morodan i-a mai mărturisit lui Damian Drăghici că a găsit o firmă de pompe funebre care a ajutat-o enorm de mult în situația în care se afla, sfătuindu-se cu ei despre orânduielile care trebuiau respectate.

„Eu nu știam datinile, eram singură, nu știam ce se face. Norocul meu că am dat peste o firmă de pompe funebre care m-a ajutat cu tot. Nu mai era nici maică-mea, nu mai era nimeni și a fost atât de pe repede înainte să facem lucrurile cum trebuie și să le oferim o înmorântare corespunzătoare, încât eu am ajuns acasă și am zis: ”Care e următorul task pe ordinea de zi?”, a mai declarat fosta concurentă de la Asia Express Ana Morodan.