Vedeta care vrea să revină la TV: ”Dacă ar apărea un format pe sufletul meu”

Una din vedetele cunoscute din România vrea să se reîntoarcă în televiziune. Ce s-a întâmplat cu persoana publică în perioada pandemiei și ce proiect ar vrea să aibă la revenirea sa în TV?

O vedetă cunoscută vrea să revină în TV

Mihai Morar s-a reprofilat în vremurile aceastea și s-a dedicat online-ului. Fanii vedetei sunt surprinși acum de invitații pe care îi are în cadrul interviurilor de pe canalul său de YouTube. Acesta se dedică totuși afacerilor sale pe care încearcă să le țină pe linia de plutire.

Cu toate astea, bărbatul recunoaște că nu ar refuza nicicând un format dacă ar simți că i se potrivește. Perioada de carantină a reprezentat un moment bun pentru mulți oameni care au dat munca de la birou cu cea de acasă, unde au putut sta mult în sânul familiei, astfel recuperând timpul pierdut.

Printre aceștia se află cei care sunt personaje publice și care au job-uri care îi țin foarte departe de cei dragi. Mihai Morar susține că a apreciat nespus aceste clipe, iar în cadrul unui interviu pentru okmagazine.ro a mărturisit că s-ar întoarce în televiziune cu un proiect pe care să-l simtă și care să se muleze pe ceea ce este el.

„A fost unul foarte bun. Am redescoperit plăcerea de a face radio fără să iau în seamă ce se întâmplă în jur. Am făcut radio din pasiunea de a face radio, chiar dacă a scăzut publicitatea. „De fiecare dată, cel mai tare mă impresionează povestea noastră, a echipei Radio ZU, a oamenilor care ne închidem acolo. „Oraşul Faptelor Bune” este, de fapt, despre o energie pe care ne-o dau ascultătorii şi pe care noi, la rândul nostru, o transmitem către către ascultători. Este un flux, o stare, care se formează. În plus, fiecare dintre noi am descoperit în săptămâna aceasta în care am stat închişi, lucruri pe care nu le ştiam”, a detaliat acesta.

„Eu funcţionez foarte foarte bine în momente din astea”