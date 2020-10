Vedeta care trăiește un chin în pandemie: ”Am senzaţia că aş fi sub apă şi îmi ţin respiraţia”

Pandemia de coronavirus a dus la anularea tuturor evenimentelor, concertelor, spectacolelor de teatru, lucru care îi afectează enorm pe artişti. Una dintre cele mai îndrăgite vedete din România trăieşte un adevărat chin în această perioadă.

Este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase actriţe din tânăra generaţie, specială prin originile sale turceşti şi a făcut parte dintr-o trupă îndrăgită de multe puştoaice în anii 2000 – POPS. Aylin Cadîr este acum mama a doi băieţi şi vedetă a Teatrului Naţional Bucureşti, însă pandemia de coronavirus a afectat-o mai mult decât îşi imagina vreodată. Dincolo de spectacolele anulate, acesteia îi lipsesc scena, aplauzele, libertatea.

„Starea de urgenţă şi tot ce a însemnat ea ne-a făcut, pe mine şi pe colegii mei cu care joc în acest spectacol, să ne adaptăm. Să ne mutăm repetiţiile online şi, apoi, când situaţia s-a mai relaxat, să începem să repetăm şi fizic. Treaba asta m-a ţinut întreagă la minte atât profesional, cât şi social şi emoţional. Iar faptul că familia mea extinsă a fost şi este sănătoasă şi că am putut sta aproape unul de altul a făcut ca perioada de izolare să fie una foarte plăcută.

Încearcă să fie optimistă şi speră ca ceea ce însemna “normal” până acum va reveni cât de curând. Ca toţi ceilalţi, fosta membră a trupei Pops aşteaptă cu nerăbdare ca vaccinul pentru coronavirus să iasă pe piaţa cât mai curând.

“De când a început toată nebunia asta, am aşa o senzaţie că aş fi sub apă şi îmi ţin respiraţia şi aştept ca cineva să îmi dea aer sau o mână de ajutor să ies din nou la suprafaţă. Sper ca acest “nou normal” să fie o perioadă de tranziţie până când ne întoarcem la “normalul normal”. Unii dintre noi ne-am obişnuit deja să stăm cu măşti, să stăm la distanţă, să ne dezinfectăm periodic şi cred că de reflexele astea nu vom scăpa curând. Am credinţa că un vaccin ne va face se ne revenim şi că totul va fi bine până la urmă”