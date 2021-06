Vedeta care și-a uimit fanii: ”Sânii mei cresc în continuare natural!” Binecuvântare sau blestem?

Este una dintre cele mai talentate și apreciate actrițe de la Hollywood, iar frumusețea și carisma ei au cucerit inimile a milioane de bărbați de-a lungul timpului. Cine este superba brunetă care spune că sânii ei naturali nu încetează să crească. Fanii au rămas fără cuvinte atunci când au privit-o.

Salma Hayek, căci despre ea este vorba, este considerată una dintre cele mai frumoase, senzuale și talentate actrițe de la Hollywood. Superba minionă pare a pus pe jar întreaga suflare masculină a mapamondului în ultimii 10 ani cu formele sale voluptoase și perfecte, care-i încadrează trupul de clepsidră.

Este cunoscută pentru bustul său generos, care, de-a lungul anilor, pare să se fi mărit, spun jurnaliștii presei străine. Deși au circulat multe speculații conform cărora Salma Hayek ar fi apelat la implanturi mamare pentru a-și mări sânii, celebra actriță din Desperado a decis să vorbească sincer despre schimbările vizibile pe care le-au suferit nurii săi.

Invitată în emisiunea Jadei, soția lui Will Smith, Salma Hayek și-a asigurat fanii că sânii săi sunt 100% naturali și au suferit anumite schimbări, în special în ultimii ani, din cauza unor factori de natură hormonală.

Chiar dacă toate femeile o invidiază pentru felul în care arată, celebra actriță le asigură că sânii mari naturali i-au cauzat destule neplăceri de-a lungul anilor, precum dureri îngrozitoare de spate. Salma Hayek, 54 de ani, spune că, pe de altă parte nu îi condamnă pe cei care au crezut că a apelat la operații estetice pentru a-și mări sânii.

„Mulţi oameni spun că mi-am făcut o mărire de sâni. Şi nu-i învinovăţesc. Într-adevăr, sânii mei erau mai mici. Dar şi restul corpului meu era mai slab. În cazul unor femei, sânii îşi reduc dimensiunea de-a lungul timpului, ele pierd din grăsime. Dar în cazul altor femei, când câştigă în greutate li se măresc şi sânii.

La fel se întâmplă şi când eşti gravidă, naşti şi alăptezi, sânii cresc şi nu îşi mai revin la dimensiunea de dinainte. Iar în alte cazuri, sânii cresc din nou şi când eşti la menopauză. Iar eu se întâmplă să fiu una dintre acele femei cărora le-au crescut sânii la fiecare dintre aceste etape. Când m-am îngrăşat, când am fost însărcinată şi când am intrat la menopauză. Am schimbat multe măsuri la sutien.

Şi nu e neapărat numai de bine, resimt dureri de spate, iar despre asta nu se prea vorbeşte. La fel cum nu se vorbeşte despre creşterea sânilor la menopauză – se bate moneda pe bufeuri şi diverse stări emoţionale. Dar mai e ceva de spus: menopauza nu înseamnă momentul de expirare a femeii. Femeia nu are termen de expirare. Poţi să fii în cea mai bună formă la orice vârstă!”, a declarat Salma Hayek în cadrul emisiunii prezentate de Jada Pinkett Smith.