Patronul lui Rennes este căsătorit cu Salma Hayek. Ce diferență de vârstă este între cei doi

CFR Cluj joacă în deplasare cu Rennes, în runda cu numărul 3 din grupa E în Europa League. Gruparea franceză este patronată de miliardarul Francois-Henri Pinault, care este căsătorit cu actrița Salma Hayek. Afaceristul este președintele grupului Kering, care controlează firme precum Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga și Alexander McQueen.

Francois-Henri Pinault este căsătorit cu actrița Salma Hayek

Patronul lui Rennes este de 12 ani împreună cu actrița Salma Hayek, cunoscută pentru roluri celebre precum cele din filmele Dogma, From Dusk Til Dawn, Grown Ups, Beatriz at Dinner și The Hitman’s Bodyguard, dar și pentru nominalizarea la Oscar pentru rolul din Frida. Francois-Henri Pinault are 57 de ani, în timp ce Salma Hayek are 52. Cei doi au fost văzuți împreună la mai multe partide jucate de echipa pe care miliardarul o patronează și este posibil să se afle în tribună și la meciul cu CFR Cluj, din runda cu numărul 3 a grupei E în Europa League.

Pinault este președintele grupului Kering, dar și al companiei Group Artemis. Soțul actriței Salma Hayek provine dintr-o familie prosperă de francezi, care are o avere estimată de Forbes la 34,8 miliare de dolari. Bărbatul are patru copii, unul dintre ei fiind făcut cu Salma Hayek.

Grupul Kering, deținut de Francois-Henri Pinault, are în subordine branduri importante precum Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Brioni, Balenciaga, Alexander McQueen, Boucheron și Pomellato, în timp ce Groupe Artemis deține casa de licitații Christie’s, cramele Château Latour, Stadionul Rennais, dar și alte firme mari.

Salma Hayek și Francois-Henri Pinault s-au căsătorit în anul 2009, în secret, chiar de Valentine’s Day. Cununia civilă a avut loc în Paris, în prezența familiei și a unor prieteni foarte apropiați. Nunta care a urmat a fost una de Hollywood, la care au participat personalități importante și actori și cântăreți celebri precum Charlize Theron, Penelope Cruz, Bono, Stella McCartney. De la eveniment nu a lipsit nici fostul președinte al Franței Jacques Chirac.