Panică la Hollywood! Angelina Jolie, evacuată de urgență după ce a fost descoperită o bombă pe platourile de filmare

Angelina Jolie a trecut prin clipe de groază în timp ce se afla pe platourile de filmare pentru filmul The Eternals. Pe insula unde au loc filmările a fost descoperită o bombă neexplodată care datează din Al Doilea Război Mondial. Actorii și echipa de filmare au fost evacuați de urgență, iar geniștii chemați la fața locului au reușit în cele din urmă să dezamorseze proiectilul.

Angelina Jolie a fost evacuată de pe platoruile de filmare, după ce s-a descoperit o bombă neexplodată

Angelina Jolie și Richard Madden joacă rolurile principale în noua producție Marvel. Filmările au început în urmă cu doar câteva săptămâni pe Insula Fuenteventura din arhipelagul Insulelor Canare. În timp ce actorii își interpretau rolurile fără să se gândească la faptul că ar putea fi în pericol, un membru din echipa tehnică a descoperit o bombă neexplodată, care datează din Al Doilea Război Mondial.

Actorii și echipa de filmare au fost evacuați de urgență și o echipă de geniști a fost trimisă la fața locului pentru a dezamorsa proiectilul. Insula Fuenteventura a fost folosită de germani drept bază militară în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Printre actorii care vor apărea în producția The Eternals se mai numără Kit Harington, Scarlett Johansson și Salma Hayek. Pentru Angelina Jolie acesta reprezintă debutul în filmele cu supereroi de la Marvel.

Filmul The Eternals este bazat pe o poveste scrisă de Jack Kirby în anul 1976, iar acțiunea este plasată cu milioane de ani în urmă. Este vorba despre un grup de ființe cosmice numite The Celestials a făcut experimente pe oameni pentru a-i face supereroi numiți The Eternals. Ulterior s-a declanșat un război cu personajele negative ale poveștii, The Deviants. Pelicula este regizată de Chloe Zhao, care a mai făcut și The Rider și Songs My Brother Taught Me.