Vedeta care și-a speriat fanii cu imaginea asta! Puțini au recunoscut diva de sub mască

Masca de protecție le dă bătăi de cap în aceste vremuri. Unii nu o suportă, dar o poartă de nevoie, alții protestează împotriva ei, iar în a treia categorie intră vedetele care se bucură pentru un respiro meritat. Un star celebru și-a șocat fanii cu „cealaltă mască”. Despre cine e vorba? Unii abia au recunoscut-o.

Cine e diva de sub mască?

Jennifer Aniston va împlini frumoasa vârstă de 52 de ani. Aceasta arată superb și este în continuare invidiată pentru tenul luminos și tonusul bun pe care-l are, mai cu seamă că nici acum nu-și arată vârsta din buletin. Celebra actriță cotinuă să fie una dintre cele mai frumoase vedete de la Hollywood, iar pentru că doamnele și domnișoarele o întreabă frecvent despre rutina ei de îngrijire…a făcut-o și pe asta. Producătoarea de film i-a cam speriat puțin pe cei care o urmăresc pe rețelele de socializare cu ultima postare. Blondina era îmbrăcată în pijamale, avea un pahar de șampanie în mână, părul strâns bine la spate și o mască hidratantă pe față.

„Emmys prep… in my other mask 😷🥂”/ „Pregătiri pentru premiile Emmy…în cealată mască a mea”, a fost mesajul din descrierea vedetei. Fanii acesteia au văzut acum că imaginea perfectă a vedetei se trage din grija deosebită pe care și-o acordă, mai cu seamă că de-a lungul anilor nu și-a făcut schimbări uriașe. Afacerista a trecut doar de la părul său natural de culoare castaniu la șuvițele blonde. În rest, Jennifer a abordat mereu un stil natural atât vestimentar, cât și ca make-up și coafuri. Pe unii a reușit să-i sperie cu noua mască, dar cei care o iubesc i-au apreciat oricum fotografia.

Are o avere de peste 300 de miloane de dolari

Aniston a devenit faimoasă pentru rolul din sitcom-ul „Friends”, unde a interpretat-o pe Rachel Green. În ultimii trei ai ai producției care s-a întins pe 10 sezoane, ea a câștigat un milion de dolari pe episod. Ulterior, a continuat să joace în mai multe filme precum: “Office Space,” “He’s Just Not That Into You” and “The Yellow Birds”. Recent, a primit o nominalizare Emmy și un Glob de aur pentru contribuția adusă show-ului „The Morning Show” de unde câștigă cel puțin 1.25 de milioane de dolari pe episod.

A produs

2008 Management Producător executiv

2009 Becoming Icizzle (Video documentary) Producător executiv

2010 The Switch Producător executiv cu Echo Films

2011 Five Producător executiv cu Echo Films

2013 Call Me Crazy: A Five Film Producător executiv cu Echo Films

2013 Icizzle Presents Dog IDS Producător executiv

2014 Life of Crime Producător executiv

2015 Cake Producător executiv cu Echo Films

A regizat

2006 Room 10 Film scurt

2011 Five Segmentul „Mia”; Film de televiziune