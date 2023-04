Vedeta care se pregătește de revenirea la TV. Concurența e acerbă: „Am o satisfacție mai mare” VIDEO EXCLUSIV

Vedeta care se pregătește de revenirea la TV. Fosta prezentatoare de la Antena Stars urmează să aducă pe lume primul ei copil! Bruneta a vorbit deschis despre sarcină și despre proiectele pe care le are într-un interviu exclusiv pentru Playtech.ro.

De când a anunțat public pe rețelele de socializare că este însărcinată, frumoasa Nasrin Ameri este în culmea fericirii! Știm deja că fosta prezentatoare TV a avut tot timpul un trup de invidiat și a fost mereu adepta sportului, așadar, de când este însărcinată, Nasrin a avut mare grijă la alimentație și pe toată durata sarcinii a mers în continuare la sala de sport, cu acordul doctorului.

„M-am reapucat de sală. Merg de trei ori pe săptămână. Mă țin bine pentru că am voie. Mi-a recomandat și doamna doctor, mă ajută sala și în timpul sarcinii și pentru recuperare. Am luat 9-10 kilograme până acum. Se văd dacă mă întrebi pe mine, dar este bine, suntem deja în al treilea trimestru de sarcină și ne apropiem ușor, ușor de marele moment. Se spune că în ultima perioadă de sarcina se iau mai multe kilograme, dar nu mai contează! Eu vreau să nasc natural!”, a declarat Nasrin pentru Playtech.ro.

Nasrin Ameri și soțul ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 9 ani, iar anul trecut cei doi au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit. Era firesc că după nuntă există un alt pas foarte important într-un cuplu: copilul! Așadar, anunțul că Nasrin este însărcinată l-a bucurat extrem de tare pe soțul ei, mai ales că cei doi au plănuit să devina părinți imediat după nuntă!

„Soțul meu are emoții, nu recunoaște, dar are. De când a aflat că este băiețel a început să vorbească mai mult cu buritca. Nu am ales încă nume, dar am sperat să îl visez, să citesc într-o carte sau să îmi propună cineva. Am în telefon reacția tuturor când am spus că sunt însărcinată. S-a întâmplat în luna de miere, exact așa cum plănuiam. A fost cel mai emoționant eveniment din viața mea!”, a mai spus fosta prezentatoare Tv.