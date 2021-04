Vedeta care se mută definitiv din România. De ce a luat această decizie radicală

Xonia și-a găsit marea dragoste în pandemie. Vedeta urmează să se mute definitiv din România în Los Angeles împreună cu iubitul ei, un taiwanez bogat care locuiește încă din copilărie în America. Înainte de marea plecare, artista lucrează intens pe plan muzical, dar are grijă și de aspectul fizic, în salonul de înfrumusețare, acolo unde se pozează adesea pentru a le arăta fanilor cum de îngrijește.

Xonia lasă România pentru Los Angeles. Vedeta se va muta cu iubitul Michael

„Am lansat o piesă împreună cu Akcent. Videoclipul puteți să îl urmăriți pe Youtube. Suntem în floarea piesei”, a declarat solista într-un interviu TV.

Vedeta, în vârstă de 31 de ani, apare în videoclip alături de iubitul ei. Cel care i-a cucerit inima de un an se numește Michael, este mai mare decât ea cu 10 ani și este un om de afaceri american cu origini taiwaneze, care lucrează în domeniul imobiliarelor de lux. Cei doi sunt atât de îndrăgostiți încât, la finalul lunii mai, cântăreața vrea să plece definitiv din România.

„M-am îndrăgostit de jumătatea mea. Așa aș putea să spun. Sincer, acum, m-am întors în România pentru că urmează să mă mut din România. Trebuia să vin să închei aici niște lucruri”, a declarat Xonia într-un interviu pentru ”Teo Show”. „El este un bărbat exotic și este exact ceea ce mi-am dorit, deci pentru mine, din punctul meu de vedere, este bărbatul ideal. Noi ne-am întâlnit printr-un prieten comun acum opt sau nouă ani, în Los Angeles, când am fost și am studiat acolo. Ne-am cunoscut, el atunci era într-o relație, eu apoi am fost într-o relație”, a continuat vedeta.

Cei doi au planuri mari

Dragostea dintre ei este atât de mare încât, deși nu sunt de mult timp împreună, se gândesc deja să-și întemeieze o familie: „Am discutat despre acest subiect, dar momentan nu ne grăbim. O luăm pas cu pas și vedem ce se va întâmpla”.

De altfel, Xonia a schimbat multe aspecte din viața sa în ultima perioadă. Are o dietă cu totul nouă și s-a regăsit spiritual: „Acolo am și oceanul, și muntele, pot să fiu în natură, dar totuși să fiu în oraș. Pot să fac meditație, yoga, am schimbat și dieta mea. Sunt în mare parte vegană”.