Vedeta care sare în apărarea lui George Burcea: ”Reacția lui mi se pare foarte firească”

O vedetă sare în apărarea lui George Burcea! Actorul a făcut o serie de afirmații controversate în cadrul unui live în cursul zilei de ieri. Cine îl apără în scandalul momentului în care este protagonist fostul soț al Andreei Bălan?

George Burcea este într-un scandal uriaș după ce a instigat la violență asupra femeilor în cadrul unui live de pe rețelele de socialziare. Cunoscutul actor a făcut o serie de afirmații alarmante care au făcut până și o publicație să-i scoată cărțile de pe raft.

Vedeta a stârnit o controversă întreagă cu doar câteva afirmații. Declarațiile actorului au fost șocante și i-au făcut pe unii dintre fani să reconsidere simpatia către acesta. Actorul a instigat urmăritorii săi de pe rețelele de socializare la violență, afirmând că femeile ar trebui bătute.

Florin Zamfirescu a intervenit în cadrul emisiunii Acces Direct, unde a făcut declarații referitoare la cazul scriitorului. Colegul de breaslă al fostului soț al Andreei Bălan a susținut că reacția lui i s-a părut foarte firească. Artistul a pus totul pe seama faptului că este un om repezit și pripit care se enervează repede.

,,Reacția lui mi se pare foarte firească. Eu am avut un conflict cu George Burcea dintr-o neînțelegere, dar m-am interesat pe parcurs, am aflat anumite lucruri despre el. Din câte am înțeles scrie și cărți, el este un individ repezit, pripit și care se enervează repede.

Asta pentru mine înseamnă o energie debordantă. Niciodată o energie nu este rea sau bună, ci este prost folosita sau bine folosita. Eu as vrea să mă împrietenesc cu el, pentru că mă interesează foarte mult. Îl apreciez foarte mult, contrar părerii lui inițiale că eu l-am jignit”, a declarat Florin Zamfirescu.