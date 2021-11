De ce și-a ieșit George Burcea din fire ieri, de fapt. Ce i-a declanșat accesul de furie

Scandal uriaș în lumea publică din România în urma afirmațiilor controversate făcute de George Burcea. Actorul și-a ieșit din fire în cursul zilei de ieri în timpul unui live. Ce i-a declanșat accesul de furie? Vedeta și-a cerut scuze după toate cele întâmplate.

George Burcea a șocat pe toată lumea în cursul zilei de ieri în momentul în care a făcut o serie de declarații extrem de controversate. Mărturiile acestuia se băteau cap în cap cu lucrurile pentru care a militat până acum.

Acesta a abordat de multe ori un subiect sensibil pe care l-a văzut derulat la extremă în fața ochilor pe când era doar un copil – agresiunea în familie. Burcea s-a enervat în timpul unui live, instigând la violență împotriva femeilor.

Artistul a primit zeci de comentarii de la internauți cu privire la acest subiect, majoritatea nefiind deloc fericiți de cele spuse de el. De asemenea, nici iubita lui nu a scăpat de cuvintele oamenilor.

Chiar editura Hyperliteratura a decis să îi retragă cărțile de pe piață cu mențiunea că nu dorește să susțină acest gen de comportament. Fostul soț al Andreei Bălan a venit ulterior cu un mesaj pe rețelele de socialziare în care și-a prezentat scuzele publice cu privire la ieșirea sa. Cel din urmă a mărturisit că un val de comentarii negative l-a făcut să spună lucruri pe care nu le crede cu adevărat.

,,Doresc să îmi cer scuze în mod public pentru cele spuse în live-ul de ieri, de pe pagina mea de Instagram. Live-ul a avut ca subiect de discuție violența domestică. În urma unui val de comentarii jignitoare la adresa mea, am avut o reacție de care îmi este foarte rușine.

Am greșit în felul în care m-am exprimat, am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie cu care nu rezonez și care nu îmi fac deloc cinste mie și niciunei femei.”, a scris acesta.