Vedeta care revine la PRO TV! În ce emisiune o pot revedea fanii ei: ”E domeniul meu!” EXCLUSIV

După ce a achiziționat cu prezentator cu tot, show-ul Survivor, găzduit de Kanal D, trustul Pro TV are deja câteva nume de vedete cunoscute, printre concurenți. Una dintre acestea ar putea fi chiar fosta prezentatoare a emisiunii ProMotor, Roxana Ciuhulescu. Vedeta cu cele mai lungi picioare din România este în prezent consilier al Ministrului Sporturilor și nu mai lucrează de ani buni în televiziune, fiind angrenată și în alte proiecte.

Ce vedetă revine la Pro TV?

Roxana Ciuhulescu este consilierul ministrului Tineretului și Sportului din vara anului trecut, dar niciodată nu a ascuns faptul că i-ar plăcea să revină la marea sa dragoste, televiziunea. „Am început să lucrez în Ministerul Tineretului şi Sportului, în calitate de consilier al ministrului din 31 august.

Eu nu am nicio afiliere politică. Îmi place ce fac, îmbin ce am învățat în meseria de jurnalist cu ce știu din sport. Sportul e domeniul meu, am fost şi eu sportiv de performanţă, am jucat handbal în lotul naţional, şi fac sport în continuare”, a declarat aceasta pentru playtech.ro.

Consideră propunerea primită ca fiind tentantă

Vedeta cu cele mai lungi picioare din România ne-a mai spus că nu-i exclus ca în viitorul apropiat să se întoarcă în televiziune. „De curând, am primit o propunere destul de tentantă pentru un show-concurs, un proiect foarte mare”, despre care însă nu pot da mai multe amănunte”, ne-a mărturisit aceasta.

Potrivit unor surse de încredere, show-ul tv ar fi chiar Survivor, care din sezonul următor va fi găzduit de Pro TV, mai exact trustul pe care Roxana Ciuhulescu îl părăsea după 13 ani de „ProMotor”, emsiune aflată multă vreme în topul preferințelor telespectatorilor.

Răpusă la pat de ziua sa de naștere

Altfel, Roxana Ciuhulescu și-a aniversat ieri ziua de naștere. Ea a fost însă nevoită să stea la pat, din cauza unei răceli, astfel că a fost sărbătorită astăzi, la locul de muncă.

„Am fost duminică la sală, am ieșit încinsă și am răcit. Am făcut temperatură. M-am testat de patru ori înainte ca astăzi să vin la a servici și toate testele au fost negative. Nu mi-aș fi permis să vin cu cea mai mică suspiciune la muncă”, ne-a mai spus aceasta.

A urcat în ring de două ori

Roxana Ciuhulescu a cochetat tot timpul cu sportul. A fost în naționala de handbal ca junioară, apoi s-a reorientat, iar în prezent practică și alte sporturi extreme. Puțini sunt însă cei care știu că aceasta a suferit mai multe operații complicate, iar după ce s-a refăcut a urcat în ringul de… box.