Vedeta care își va boteza fiica alături de 200 de invitați. Ce cântăreață face mare petrecere pentru Măriuca

O mare cântăreață de muzică populară face o super petrecere pentru botezul fetiței ei. Evenimentul va fi sărbătorit ca la carte, cu 200 de invitați și două perechi de nași. Artista și soțul acesteia au făcut mari sacrificii pentru a deveni părinți, așa că se cuvine ca micuța Măriuca să aibă un botez ca în basme.

În curând, una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică populară își va creștina fetița. Pe data de 16 septembrie, Angela Rusu și Marius Moldovan dau o mega petrecere pentru botezul micuței Maria Anais (Măriuca). La eveniment vor fi 200 de invitați, rude și prieteni apropiați cuplului care se vor distra până în zori la un ballroom din Cluj-Napoca.

Botez de basm pentru fetița ei, Măriuca A mai rămas o lună până la botezul Măriucăi, fetița Angelei Rusu și a lui Marius Moldovan. Cei doi sunt în toiul pregătirilor pentru o petrecere cum nu a văzut Ardealul! Pe data de 16 septembrie, cântăreața și managerul ei o vor creștina pe Maria Anais, născută la sfârșitul lunii mai, la o biserică ortodoxă din orașul Cluj-Napoca. După ce primește binecuvântarea preotului, micuța va avea parte de o petrecere la un ballroom din același oraș. Angela Rusu și soțul acesteia au invitat foarte multă lume la petrecerea închinată Măriucăi. 200 de persoane au răspuns invitației de a se distra împreună cu familia Rusu-Moldovan în cinstea fetiței, care a văzut lumina zilei pe data de 24 mai.

Nașii Mariei Anais sunt vedete la fel de celebre ca mama micuței. Este vorba de două perechi de nași: Silviu Prigoană şi Mihaela, dar şi Maria Dragomiroiu şi soţul ei, Bebe Mihu.

„Avem foarte mulţi invitaţi. Măcar botezul să îl facem cu mai multe persoane, având în vedere că eu şi Marius am avut nunta în Las Vegas, fără persoanele dragi. Suntem în stand-by acum, nu am făcut momentan o listă clară. Dar avem în medie 200 de invitaţi. Sunt în proces de recuperare, sunt obosită, sunt operată, este greu, până îmi revin un pic. Măriuca ne face acum programul, noi depindem de programul ei”, a declarat artista de muzică populară Angela Rusu pentru Click!.

Fetița Angelei Rusu a venit pe lume cu mari sacrificii

Înainte ca Măriuca să se nască pe 24 mai, Angela Rusu a mărturisit că, pentru a deveni din nou mamă, a făcut mari sacrificii. A fost nevoită să facă tratamente hormonale traumatizante.

„E o minune ce s-a întâmplat, ne-am rugat foarte mult, este a patra fertilizare în vitro. Am făcut trei la o clinică, apoi am apelat la o altă clinică din Grecia, Atena. Aceste tratmente sunt traumatizante, mai ales pentru psihic, dar și pentru partener. Stai tot timpul în suspans. Sunt multe tratamente hormonale care se fac în timul procedurii, iei în greutate, nu mai ești tu. Eu m-am luptat. Marius a zis, după ce am pierdut o sarcină la șase săptămâni, să nu mai luptăm, că nu mai are rost. Nașul nostru, Silviu Prigoană, ne-a ajutat să descoperim clinica asta în Grecia. Ne-a încurajat foarte mult”, a dezvăluit atunci Angela Rusu.