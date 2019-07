Liviu Dragnea și Radu Mazăre au fost fiecare condamnați la închisoare pentru câte o acțiune ilegală. Astfel, cei doi s-au regăsit în carceră, dar au avut și companie, însă una care a ieșit înaintea lor și a și povestit una-alta despre timpul petrecut în celulă.

Jamal, vedeta care a stat în celulă cu Liviu Dragnea și Radu Mazăre a ieșit din închisoare

Liviu Dragnea și Radu Mazăre au avut companie în celulă. Este vorba despre Jamal, unul dintre cei mai apreciați artiști libanezi din țara noastră. Chiar dacă mulți colegi de breaslă credeau că este plecat în afara României, pentru a susține concerte ori pentru a onora diferite evenimente private, Jamal a trăit o dramă. Cântăreațul a dezvăluit, la ”Agenția VIP”, că problema era legată de permisul auto.

Muzicianul a explicat că a avut permis libanez și mergea fără nicio problema, iar în 2005 a fost o înțelegere între România și Liban ca permisele să fie folosite și aici. Ulterior, Jamal s-a conformat și a luat un permis de la un bărbat, dar care s-a dovedit a fi fals. „Eu am o chitanţă de la Ambasada Libanului că eu am plătit pentru permis, dar nu am dat şpagă. M-a costat 500 de dolari. Am condus din 2005 în 2010, iar atunci s-au strâns toate amenzile pentru roşu, pentru centură, aveam de plătit vreo 88 de milioane vechi, iar banii aceştia mi i-au lut din conturi. M-au chemat în instanţă pentru că am dosar penal pentru conducere fără permis”, a povestit artistul.

Pentru neregulă, Jamal a fost condamnat la 44 de ore în folosul comunității în primă instanță. ”Eram la spital şi le-am spus că nu pot să vin acum. Peste o săptămână m-am dus din nou şi mi s-a spus că aştept citaţie acasă şi apoi am aflat că am primit un an de închisoare cu executare”, a spus artistul la Antena Stars. Mai târziu, a făcut recurs, dar în zadar, căci mascații și Poliția tot au venit și l-au luat, astfel că a ajuns coleg de celulă cu Dragnea și Mazăre.