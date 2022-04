Vedeta care a revenit definitiv în România. De ce a părăsit țara în care se mutase, de fapt (exclusiv)

O persoană cunoscută românilor a decis să revină definitiv pe meleaguri. Care este motivul pentru care a plecat din România și ce le-a mărturisit fanilor? Cei care o iubesc au rămași surprinși de alegerea sa. Nimeni nu se aștepta la această schimbare. ,,Le-am și zis..că i-am adus aici. Acolo cântăm prin weekend-uri în engleză. El a vrut mai mult să ne întoarcem. Nu regret, parcă nu simt nicio diferență..Poate doar la mâncare”, a povestit aceasta.

Anca Neacșu s-a întors în țară după șase ani, iar acum vine cu noi detalii despre noua sa viață. Ea a reușit să câștige iubirea publicului după ce a făcut parte din trupa ASIA.

Solista se bucură și acum de atenția fanilor, deși a ales să o carieră solo. Blondina locuiește acum în București alături de soțul turc.

Aceasta a decis să își urmeze partenerul și să plece din țară. Artista mărturisește că nu regretă sub nicio formă faptul că a rămas în Istanbul pentru o perioadă.

Cu toate astea, simte diferența în ceea ce privește mâncarea. Bărbatul pe care îl iubește și-a dorit să revină în România, așa că cei doi nu au mai stat mult pe gânduri și și-au făcut bagajele. De asemenea, cumnatul ei i-a urmat și s-a mutat și el în țara noastră.

„Am fost, recent, în Turcia. Nu avem afaceri acolo, dar mă mai recreez și eu. Am fost cu mașina, că a trebuit să aducem ceva. Până acolo, cu avionul faci 45 de minute. Lui îi place aici, dacă îi e dor mergem. S-a mutat și fratele lui aici.

Fosta componentă a trupei ASIA se poate lăuda cu o agendă plină de concerte. Ea a dezvăluit că doar weekend-ul trecut a avut trei concerte.

Publicul nu a uitat-o și cei care o iubesc așteaptă cu nerăbdare să o vadă performând. Blondina este des solicitată chiar și pentru cântări în cazinouri, deși nu are niciun contract de imagine.

„Două București și unul la Buzău. Am concerte și pentru cazinouri, dar nu am vreun contract anume. Am echipa mea de dansatoare.

În ultimii ani, abia seara înainte de culcare mai intru pe rețelele de socializare. Lumea mă ceartă, fiindcă trebuie să mai postez când am cântări”, a spus cântăreața, pentru impact.ro.